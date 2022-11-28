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Сотрудники ОМОН помогли семье выбраться из перевёрнутого автомобиля

28 ноября 2022 11:28
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Новости Беларуси. Сложные погодные условия стали причиной многочисленных ДТП на дорогах страны. Одна из аварий произошла на трассе вблизи Орши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники ОМОН помогли семье выбраться из перевёрнутого автомобиля-1

Семья из Витебска ехала в сторону райцентра. Во время обгона попутной машины, автомобиль занесло. Он влетел в припаркованное на обочине транспортное средство и затем перевернулся. Все это произошло на глазах сотрудников ОМОН, которые направлялись в командировку.

Сотрудники ОМОН помогли семье выбраться из перевёрнутого автомобиля-4

Не раздумывая, они бросились оказывать помощь заблокированным в машине людям. Отец семьи выбрался самостоятельно, а вот женщина и двое детей – девочки 6 и 16 лет – были в шоковом состоянии и нуждались в помощи.

Сотрудники ОМОН помогли семье выбраться из перевёрнутого автомобиля-7

Сергей Коваль, командир взвода оперативно-боевого назначения:
Достали старшую девочку с одной стороны, с другой – где была повреждена машина, разбиты стекла, мой товарищ залез в машину, там младшая была пристегнута в кресле (висела вниз головой). Второй коллега помог ему, они отстегнули ее и аккуратно извлекли из автомобиля. Также мы ее перенесли в наш автомобиль и вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников Госавтоинспекции.

Сейчас мама с младшей дочкой находятся в реанимации. Отец и старшая девочка после осмотра медиками, отпущены домой.

# Авария в Витебской области # общество # Сергей Коваль # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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