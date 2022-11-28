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«Экономика работает устойчиво». Олег Кожемяко отметил динамику сотрудничества Беларуси и России

28 ноября 2022 10:48
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия могут значительно продвинуться в плане импортозамещения. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – Кожемяко: «Ваше имя очень часто звучит на моих встречах с руководством России». Подробнее здесь.

«Экономика работает устойчиво». Олег Кожемяко отметил динамику сотрудничества Беларуси и России-1

В свою очередь губернатор Приморья отметил, что рад находиться на белорусской земле. Так сложилось, что перед визитом стало известно о скоропостижной смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея, с которым он был знаком лично. Олег Кожемяко выразил свои соболезнования. Характеризуя торгово-экономическое сотрудничество, российский гость отметил, что показатели довольно устойчивые. Благодаря вовлечению портовой инфраструктуры, белорусские поставки уверенно растут. В Приморье отправилось больше 100 единиц белорусской техники. В восемь раз выросли поставки продуктов питания. И похоже, это еще не предел.

«Экономика работает устойчиво». Олег Кожемяко отметил динамику сотрудничества Беларуси и России-4

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
В целом ситуация у нас развивается в экономике достаточно неплохо. Это было связано с тем, что все-таки сейчас вектор поменялся на Восток. И наши порты получили большую работу, большую нагрузку. В том числе сейчас, перед отправкой, мы прямо несколько десятков контейнеров отправили с наших портов для белорусских производителей автомобилей Geely. Это идет через Владивосток. Поэтому пока у нас экономика работает устойчиво. Конечно, есть некоторые вопросы, связанные с импортозамещением, но мы их тоже решаем.

Разговор во Дворце Независимости продолжат переговоры в правительстве. Также делегация российского региона посетит ряд предприятий в Минске и Бресте.

# Беларусь-Россия # общество # Олег Кожемяко # Владимир Макей # Александр Лукашенко # Фотофакт

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