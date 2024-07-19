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Олег Корзун встретился с трудовым коллективом ЖКХ Ленинского района

19 июля 2024 17:35
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Новости Беларуси. Благоустройство дворовых территорий, модернизация детских площадок и установка малых архитектурных форм. Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун встретился с трудовым коллективом ЖКХ Ленинского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Олег Корзун встретился с трудовым коллективом ЖКХ Ленинского района-1

Обсудили темы не только жилищно-коммунального хозяйства, но также вопросы развития города и улучшения транспортной инфраструктуры. Говорили о строительстве социально-значимых объектов. Прозвучало предложение проработать механизм выделения сотрудникам служебного жилья на период трудовых отношений. Этот вопрос решается. Работники предприятия могли лично пообщаться с заместителем мэра столицы. Некоторые вопросы решались прямо на месте.

Олег Корзун встретился с трудовым коллективом ЖКХ Ленинского района-4

В текущем году там ни разу не было покоса травы. Если завтра до обеда Новик там не покосит все, я завтра выезжаю туда сам косить.

Олег Корзун встретился с трудовым коллективом ЖКХ Ленинского района-7

Оксана Андрухович, заместитель директора Жилищно-коммунального хозяйства Ленинского района:
В прошлом году мы испробовали новую многофункциональную скамейку, которая принесла положительные эмоции людей. В этом году мы уже делаем две такие. Одна будет на Рокоссовского 148-150. Там будет полностью модернизация детской площадки с установкой такой скамейки. И на Рокоссовского 41-43 модернизация детской площадки тоже с установкой многофункциональной скамейки.

Олег Корзун встретился с трудовым коллективом ЖКХ Ленинского района-10

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
Там, где идет новое строительство, есть необходимость, чтобы появлялись новые социальные объекты: детсады, школы, поликлиники. И инфраструктура должна соответствовать объектам, где люди проживают. И городские власти стремятся к тому, чтобы люди были обеспечены и не были в этой части обделены.

Олег Корзун встретился с трудовым коллективом ЖКХ Ленинского района-13

В Ленинском жилищно-коммунальном хозяйстве работают свыше 60 человек. Только в 2024году обновлено почти 50 детских площадок, установлено около 500 малых архитектурных форм и выполнен ремонт 7,5 тысячи пешеходных связей. Сейчас все силы предприятия направлены на ямочный ремонт и покос трав. Эти работы ведутся ежедневно.

# ЖКХ # общество # Оксана Андрухович # Олег Корзун # Новости Минска и Минской области

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