Новости Беларуси. Благоустройство дворовых территорий, модернизация детских площадок и установка малых архитектурных форм. Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун встретился с трудовым коллективом ЖКХ Ленинского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обсудили темы не только жилищно-коммунального хозяйства, но также вопросы развития города и улучшения транспортной инфраструктуры. Говорили о строительстве социально-значимых объектов. Прозвучало предложение проработать механизм выделения сотрудникам служебного жилья на период трудовых отношений. Этот вопрос решается. Работники предприятия могли лично пообщаться с заместителем мэра столицы. Некоторые вопросы решались прямо на месте.

В текущем году там ни разу не было покоса травы. Если завтра до обеда Новик там не покосит все, я завтра выезжаю туда сам косить.

Оксана Андрухович, заместитель директора Жилищно-коммунального хозяйства Ленинского района:

В прошлом году мы испробовали новую многофункциональную скамейку, которая принесла положительные эмоции людей. В этом году мы уже делаем две такие. Одна будет на Рокоссовского 148-150. Там будет полностью модернизация детской площадки с установкой такой скамейки. И на Рокоссовского 41-43 – модернизация детской площадки тоже с установкой многофункциональной скамейки.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Там, где идет новое строительство, есть необходимость, чтобы появлялись новые социальные объекты: детсады, школы, поликлиники. И инфраструктура должна соответствовать объектам, где люди проживают. И городские власти стремятся к тому, чтобы люди были обеспечены и не были в этой части обделены.