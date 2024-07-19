До освобождения Беларуси оставалось 9 дней! Что творилось на подступах к Бресту?

Наша специальная рубрика, посвященная операции «Багратион». 80 лет назад шли бои за освобождение белорусской земли от фашистских оккупантов. Войска 1-го Белорусского фронта шаг за шагом приближались к Бресту, освобождая населенные пункты на подступах к нему. Какой ценой давался каждый новый день июля 1944-го – в нашем сюжете.

19 июля на Брестском направлении войска 1-го Белорусского фронта освободили более 50 населенных пунктов. Операция «Багратион» приближалась к своему логическому завершению. Большая часть Беларуси была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. На пути главного удара 1-го Белорусского фронта оставался Брест.

Опасаясь потерять важный узел обороны на варшавском направлении, гитлеровское командование стянуло к городу остатки 2-й и 9-й армий, пыталось организовать прочную оборону к северо-востоку и востоку от Бреста. Гитлеровцы превратили город в мощный узел обороны, понимая, что взятие Бреста открывает путь на Варшаву, а там и на Берлин.

Разработанный советским командованием план Люблинско-Брестской операции уже был в активном боевом действии. Только на подступах к Бресту противник потерял убитыми свыше 3 тысяч солдат и офицеров. Подбито и сожжено 27 немецких танков и самоходных орудий. Захвачено 6 паровозов, 240 вагонов с боеприпасами, эшелон с продовольствием и 30 цистерн с бензином. Западнее Бреста наши войска окружили три дивизии немцев. Из воспоминаний генерал-майора в отставке, участника боев за Брест Александра Пыльцына: