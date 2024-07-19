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До освобождения Беларуси оставалось 9 дней! Что творилось на подступах к Бресту?

19 июля 2024 17:33
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Наша специальная рубрика, посвященная операции «Багратион». 80 лет назад шли бои за освобождение белорусской земли от фашистских оккупантов. Войска 1-го Белорусского фронта шаг за шагом приближались к Бресту, освобождая населенные пункты на подступах к нему.

Какой ценой давался каждый новый день июля 1944-го – в нашем сюжете.

До освобождения Беларуси оставалось 9 дней! Что творилось на подступах к Бресту?-1

19 июля на Брестском направлении войска 1-го Белорусского фронта освободили более 50 населенных пунктов. Операция «Багратион» приближалась к своему логическому завершению. Большая часть Беларуси была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. На пути главного удара 1-го Белорусского фронта оставался Брест.

До освобождения Беларуси оставалось 9 дней! Что творилось на подступах к Бресту?-4

Опасаясь потерять важный узел обороны на варшавском направлении, гитлеровское командование стянуло к городу остатки 2-й и 9-й армий, пыталось организовать прочную оборону к северо-востоку и востоку от Бреста. Гитлеровцы превратили город в мощный узел обороны, понимая, что взятие Бреста открывает путь на Варшаву, а там и на Берлин.

До освобождения Беларуси оставалось 9 дней! Что творилось на подступах к Бресту?-7

Разработанный советским командованием план Люблинско-Брестской операции уже был в активном боевом действии. Только на подступах к Бресту противник потерял убитыми свыше 3 тысяч солдат и офицеров. Подбито и сожжено 27 немецких танков и самоходных орудий. Захвачено 6 паровозов, 240 вагонов с боеприпасами, эшелон с продовольствием и 30 цистерн с бензином. Западнее Бреста наши войска окружили три дивизии немцев.

Из воспоминаний генерал-майора в отставке, участника боев за Брест Александра Пыльцына:

До освобождения Беларуси оставалось 9 дней! Что творилось на подступах к Бресту?-10

Нужно сказать, что многие села, поселки были как-то неправдоподобно похожи друг на друга. У всех одна и та же участь – либо разгромлены, либо сожжены фашистскими факельщиками, сжигающими хаты вместе с людьми. Команда, поднявшая роты в атаку, и мощный бросок к шоссе фактически не дали убежать большинству обороняющихся, и их добивали в рукопашной. Она была острой, жесткой. Фашисты, казалось, были ошеломлены яростью, с какой бросались с нее наши бойцы.

Бои на подступах к Бресту продолжались. До освобождения Беларуси оставалось 9 дней.

# Великая Отечественная война # общество

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