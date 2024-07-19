Герой Беларуси Марина Василевская посетила штаб-квартиру НОК

Новости Беларуси. Герой Беларуси Марина Василевская, которая в марте совершила первый в суверенной истории нашей страны полет в космос, посетила штаб-квартиру НОК, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко провел встречу с Мариной Василевской. Она передала флаг НОК Беларуси, побывавший на орбите Международной космической станции во время экспедиции. Торжественная церемония поднятия знамени состоялась у штаб-квартиры олимпийского комитета. В ней также приняли участие воспитанники Минского оздоровительного центра «Лидер».

Марина Василевская, космонавт, Герой Беларуси:

Спорт – это люди, которые очень целеустремленные, это ввысь, вверх, только вперед. И космос – тоже самая высшая точка пилотажа. В принципе, там одни и те же качества нужны. Сила, целеустремленность, отвага, никакого страха, только вперед, и тогда все получится.