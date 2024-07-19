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Изменения в бюджете и соцподдержке. В Минске состоялась четвёртая внеочередная сессия Мингорсовета

19 июля 2024 17:34
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Изменения в бюджете города и соцподдержку различных категорий граждан обсудили на четвертой внеочередной сессии Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изменения в бюджете и соцподдержке. В Минске состоялась четвёртая внеочередная сессия Мингорсовета-1

Благодаря поступлению дополнительных доходов мощность бюджета столицы увеличилась более чем на 129 миллионов рублей. Средства направят на развитие как социальной, так и инженерно-транспортной и жилищной инфраструктуры. На инвестиционную программу столицы выделено более 57 миллионов рублей. В первую очередь финансы направят на завершение реконструкции стадиона «Трактор» и на строительство средней общеобразовательной школы в «Минск-Мире», а также ряд других объектов.

Изменения в бюджете и соцподдержке. В Минске состоялась четвёртая внеочередная сессия Мингорсовета-4

Татьяна Астрейко, начальник главного финансового управления Мингорисполкома:
Поступили дополнительные доходы, подоходный налог у нас поступает в бюджет города хорошими темпами. Еще раз обращаю внимание, в этом отражается заинтересованность. Когда растет заработная плата в экономике, когда у предприятий есть возможность платить людям заработную плату, город от этого тоже получает дивиденды.

Изменения в бюджете и соцподдержке. В Минске состоялась четвёртая внеочередная сессия Мингорсовета-7

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Комиссия по бюджету проходила более трех часов, потому что каждый объект, каждая строчка, которая получала дополнительные средства, подвергались тщательному изучению и исследованию. В части чего? Насколько эти средства быстро войдут в экономику и войдут в оборот для направления на объекты.

Более 86 миллионов пойдут на сферу ЖКХ. Это проведение ремонта улично-дорожной сети, приобретение коммунальной техники. Также на заседании присутствовал новый состав Молодежного совета при Мингорсовете.

Изменения в бюджете и соцподдержке. В Минске состоялась четвёртая внеочередная сессия Мингорсовета-10

Максим Шевцов, член Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:
Недавно у нас было внеочередное собрание Молодежного совета, на котором мы ярко и красочно, даже в спорах в некоторых моментах, обсуждали идеи и инициативы, которые в дальнейшем, возможно, увидят свет.

В состав молодежного совета вошли 60 активистов от 14 лет до 31 года. Для молодых людей это уникальная возможность изнутри изучить структуру Мингорсовета, а также понять формы и методы работы депутатов.

# Государственная политика # общество # Артем Цуран # Татьяна Астрейко # Новости Минска и Минской области

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