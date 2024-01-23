Олег Корзун обсудил перспективы работы «Гордорстрой» в 2024-м с коллективом предприятия

«Гордорстрой» в 2024 году реализует более 15 проектов. О перспективах работы предприятия шла речь на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна с трудовым коллективом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Планируется, что до конца 2024 года реконструируют мусороперерабатывающий завод. А в ближайшее время приступят к капремонту путепровода на проспекте Жукова над улицей Карла Либкнехта. Темы поднимались самые разные. Говорили об особенностях единого дня голосования, развитии городской инфраструктуры и реализации инновационных проектов. Каждый мог задать интересующие вопросы.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома: С «Гордорстроем» в городе, безусловно, отношения самые что ни есть позитивные, исходя из того, какие люди здесь работают, их отношения к работе, делу. Мы видим те объекты, которые возводятся, реконструируются, их качество.

Сергей Панев, директор предприятия «Гордорстрой»:

Разрабатываем документацию, наверное, такую основную, самую тяжелую – это объект от Московской до Независимости. Там будет реконструкция существующего путепровода путем изменения даже его расчетной схемы. Это будет путепровод на Брест-Литовскую улицу.

Предприятие «Гордорстрой» более 30 лет занимается капитальным ремонтом и проектированием объектов улично-дорожной сети, инженерно-транспортной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства.