Олег Газманов: «Никакие нам не помогут зарубежные "друзья". Надо вместе двигаться вперёд»

Новости Беларуси. Традиционно в Александрию, равно как и Витебск, приезжает много звезд эстрады. Но 2021 год был особенным. Еще на этапе анонсов громких имен гостей многие из них подверглись буллингу и хейту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Наблюдая за реакцией артистов на буллинг и хейт, понимаешь: ведутся те, кто не уверен в своей популярности в народе. Когда не понимаешь, лайки в Instagram – это реальная любовь слушателя или накрученные за деньги умелой рукой твоего пиар-менеджера просто циферки. Один из тех, кто никак не реагировал на атаки невероятных белорусов в сети, Олег Газманов. Когда-то в эфире СТВ народный артист России высказался предельно понятно: он приехал бы на «Славянский базар», если бы его пригласили туда. Никакой хейт его бы не остановил. Но артиста пригласили в Александрию и... он приехал. «Куча народу понаписали всякого в Instagram. Я спокойно к этому отношусь – детский сад»

Алена Сырова, СТВ:

Можно сказать, что творчество вне политики – это уже устаревшая фраза, к сожалению. И артистов в том числе вовлекают в эти все обстоятельства. Многие ваши коллеги столкнулись с хейтом, как только стало известно о том, что они собираются приехать в Беларусь. Вы сталкивались с таким и не страшно ли было ехать к нам? Не боитесь каких-либо последствий?

Олег Газманов, народный артист России:

Да, я сталкивался, у меня куча народу понаписали всякого в Instagram. Я спокойно к этому отношусь – детский сад вообще, дети. Это невоспитанные дети, которые хотят, чтобы сразу, чтобы дали им игрушку. Идите учитесь, трудитесь. Кто вам запрещает быть великими? Я вот этого не понимаю. Ребята, подождите. «Некоторые убеждения я готов транслировать. Они, может быть, во вред мне» Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку – каждый выбирает по себе. Я выбираю светлую сторону. Более того, у меня есть убеждение. Например, некоторые убеждения я готов транслировать. Они, может быть, во вред мне. Может, мне надо было отсидеться, не говорить про «Славянский базар». Думаю, в следующий раз приеду на гастроли, и те, кто меня не ругает, они пойдут, а те, кто ругает, если будут ругать, не пойдут на мой концерт. Может, ко мне больше соберется, если буду молчать.