Олег Газманов: «Никакие нам не помогут зарубежные "друзья". Надо вместе двигаться вперёд»

Новости Беларуси. Традиционно в Александрию, равно как и Витебск, приезжает много звезд эстрады. Но 2021 год был особенным. Еще на этапе анонсов громких имен гостей многие из них подверглись буллингу и хейту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Традиционно в Александрию, равно как и Витебск, приезжает много звезд эстрады. Но 2021 год был особенным. Еще на этапе анонсов громких имен гостей многие из них подверглись буллингу и хейту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Наблюдая за реакцией артистов на буллинг и хейт, понимаешь: ведутся те, кто не уверен в своей популярности в народе. Когда не понимаешь, лайки в Instagram – это реальная любовь слушателя или накрученные за деньги умелой рукой твоего пиар-менеджера просто циферки.
Один из тех, кто никак не реагировал на атаки невероятных белорусов в сети, Олег Газманов. Когда-то в эфире СТВ народный артист России высказался предельно понятно: он приехал бы на «Славянский базар», если бы его пригласили туда. Никакой хейт его бы не остановил. Но артиста пригласили в Александрию и... он приехал.
Алена Сырова, СТВ:
Можно сказать, что творчество вне политики – это уже устаревшая фраза, к сожалению. И артистов в том числе вовлекают в эти все обстоятельства. Многие ваши коллеги столкнулись с хейтом, как только стало известно о том, что они собираются приехать в Беларусь. Вы сталкивались с таким и не страшно ли было ехать к нам? Не боитесь каких-либо последствий?
Олег Газманов, народный артист России:
Да, я сталкивался, у меня куча народу понаписали всякого в Instagram. Я спокойно к этому отношусь – детский сад вообще, дети. Это невоспитанные дети, которые хотят, чтобы сразу, чтобы дали им игрушку. Идите учитесь, трудитесь. Кто вам запрещает быть великими? Я вот этого не понимаю. Ребята, подождите.
Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку – каждый выбирает по себе. Я выбираю светлую сторону. Более того, у меня есть убеждение. Например, некоторые убеждения я готов транслировать. Они, может быть, во вред мне. Может, мне надо было отсидеться, не говорить про «Славянский базар». Думаю, в следующий раз приеду на гастроли, и те, кто меня не ругает, они пойдут, а те, кто ругает, если будут ругать, не пойдут на мой концерт. Может, ко мне больше соберется, если буду молчать.
Олег Газманов:
Да нет, я вижу – я старше просто и опытнее. Я видел многое, почему этим не поделиться? Может, кто-то напряжет мозги и поймет, что как-то по-другому надо себя вести и жить. Может быть. Если революция, это кровь, брызги. И всегда после революции долгое время живется хуже. У нас пример, пожалуйста, – Украина. Пример, когда наша революция была, во Франции, во времена Робеспьера. Всегда после этого огромное количество потерянных людей.
Страна развивается по своим законам, и если правильно управлять страной (я считаю, что, например, в Беларуси очень талантливые люди – и культура, и наука, и все), надо правильно управлять, надо постепенно идти. Надо не шарахаться из стороны в сторону, а спокойно учиться, трудиться – другого выхода нет, ребята.
Алена Сырова:
Фестиваль в Александрии проходит на берегу реки Днепр, которая объединяет три государства – Беларусь, Россию и Украину. Вы будете исполнять песню «Мы вместе». Украинцы и россияне, которые приехали, несмотря ни на какие ограничения, наверное, им будет адресована эта песня?
Олег Газманов:
В этот раз меня попросили спеть эту песню. Эта песня будет такая: «Глядя в зал, отражаюсь я в ваших глазах, в них, струной напряженно звеня, выбирает дорога меня. Каждый час наша юность уходит от нас. Над дорогой длиной в одну жизнь моя песня, как птица, кружит». Сколько лет прошло, уже больше 30, и я под каждым словом этой песни подпишусь.
Алена Сырова:
Белорусам что пожелаете в этот период? Жизненная мудрость от Олега Газманова.
Олег Газманов:
Такая ответственность что-то желать. Я пожелаю жить дружно, не бузить, идти вперед, вперед и вверх. Вы должны понимать и мы должны понимать, что мы самые близкие друг другу. Никакие нам не помогут зарубежные «друзья». Надо вместе двигаться вперед. Желаю счастья, удачи, много-много ясных дней.
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