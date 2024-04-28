Сенатор РФ: позиции в мире поменяются не после выборов в США, а благодаря позиции России и Беларуси

Александр Башкин, сенатор Российской Федерации:

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин много раз говорил, повторял, что не может быть безопасности одного государства за счет безопасности другого. Мира тогда никогда не будет. И это невозможно. Выборы пройдут в Америке – это будет видно. Но изменение позиций в мире произойдет не в результате американских выборов, а в результате консолидированной позиции – устойчивой, уверенной – Российской Федерации, Беларуси, стран так называемого глобального Юга. Государств, которые не согласны со сложившимся однополярным миром. Государств, которые хотят жить в равноправной семье стран на всем земном шаре. Неважно, маленькая это страна или большая, с 1000-летней историей или 300-летней. Все должны быть равны, все должны жить в равной безопасности, и никто никому не должен говорить, как ты себя должен вести. Каждый живет внутри себя.

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