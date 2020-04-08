Олег Гайдукевич: «Уникальную возможность даёт пандемия, в том числе и сделать скачок вперёд»

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

У нас всё равно есть союзники. Возьмём, например, Российскую Федерацию. Я считаю, что мы должны после пандемии, наконец-то, сесть и разобраться с теми проблемами, которые у нас есть. Наконец-то, должны в России посмотреть на то, что мы предложили по ЕАЭС, когда сейчас мы там председательствуем. Вот я почитал предложения, и они актуальны и сейчас, и до пандемии, и во время пандемии, и после пандемии. Надо расставить точки над «И». Честно, откровенно, глядя друг другу в глаза. Я считаю, что уникальную возможность даёт пандемия, в том числе и сделать скачок вперёд. Историю будут писать победители – Беларусь должна быть среди них. Я считаю, что у нас для этого всё есть.

Как изменится жизнь после коронавируса? Насколько чувствительными будут последствия для экономики? Чего ждать Беларуси в этой ситуации? Эксперты дадут прогнозы 8 апреля в 20.30 на СТВ.