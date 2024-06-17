Олег Романов: опираться на доллар недальновидно!

Беларусь выбирает в союзники страны, которые уважают ее суверенитет и национальную идентичность. Таким мнением поделился председатель политического объединения «Белая Русь» Олег Романов на международном межпартийном форуме во Владивостоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча проходит в формате «БРИКС и страны-партнеры». Площадка собрала политиков и экспертов из 32 государств. Тема для обсуждения весьма символична – «Мировое большинство за многополярный мир».

Страны БРИКС – это новая сила глобальной трансформации. Малым государствам в непростых условиях приходится делать выбор: функционировать на окраинах западной экономики или быть равноправным участником в новом миропорядке. Пример Беларуси, как отметил Олег Романов, весьма показателен. Находясь между двумя геополитическими гигантами, наша страна все время находилась под давлением и принуждением к включению в невыгодные для нее связи с западным миром. Однако мы сделали свой выбор: выстроили партнерские отношения с Россией и Китаем, что позволило стране процветать. Но не только политическим вопросам уделяют внимание участники форума. В фокусе – экономическое развитие БРИКС и стран-партнеров.