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Олег Романов: опираться на доллар недальновидно!

17 июня 2024 13:45
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Беларусь выбирает в союзники страны, которые уважают ее суверенитет и национальную идентичность. Таким мнением поделился председатель политического объединения «Белая Русь» Олег Романов на международном межпартийном форуме во Владивостоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча проходит в формате «БРИКС и страны-партнеры». Площадка собрала политиков и экспертов из 32 государств. Тема для обсуждения весьма символична – «Мировое большинство за многополярный мир».

Страны БРИКС – это новая сила глобальной трансформации. Малым государствам в непростых условиях приходится делать выбор: функционировать на окраинах западной экономики или быть равноправным участником в новом миропорядке. Пример Беларуси, как отметил Олег Романов, весьма показателен. Находясь между двумя геополитическими гигантами, наша страна все время находилась под давлением и принуждением к включению в невыгодные для нее связи с западным миром. Однако мы сделали свой выбор: выстроили партнерские отношения с Россией и Китаем, что позволило стране процветать. Но не только политическим вопросам уделяют внимание участники форума. В фокусе – экономическое развитие БРИКС и стран-партнеров.

Олег Романов: опираться на доллар недальновидно!-1

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
Дедолларизация очень перспективный путь. Это один из способов снятия финансовой удавки, которую Запад наложил на весь остальной мир. Это один из способов обретения реального суверенитета в финансово-экономической, а затем и в политической сферах. Неоднократно уже говорилось, что долларовая экономика в значительной степени мыльный пузырь, система, которая не имеет реального материального обеспечения и базируется на военной мощи и политическом давлении стран Запада. С точки зрения прагматики опираться на доллар в средней и долгосрочной перспективе недальновидно.

Беларусь и Россия в последние годы постепенно уходят от доллара. Использование национальных валют дает прозрачность и предсказуемость для финансовых расчетов, а также укрепляет экономику.

# Международное сотрудничество # общество # Олег Романов

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