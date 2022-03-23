«Это очень серьёзный стресс». Чем полезны выступления перед публикой для детей?
Новости Беларуси. В программе «Большой город» история, которая всколыхнула белорусскую творческую среду и стала триггером для развития школьного театрального искусства. Театральное чудо от белорусских гимназистов. Громкое перевоплощение произведения «А зори здесь тихие»: аншлаг, эмоции, профессиональная оценка.
Илона Волынец, ведущая:
Лола Карловна, рассказывайте. Волновались, когда у вас забрали ключи от актового зала?
Лола Пахомова, директор гимназии № 50:
Настолько все было у них организовано, у наших ребят, никогда никаких вопросов не было о том, что где-то непорядок в зале, или они не вовремя сдали ключ, или они не вовремя пришли. Я поняла, что мое доверие к ним тоже оправдывается, что дети действительно понимают. И раз они серьезно взялись за дело, то они к этому делу серьезно должны отнестись. Поэтому по поводу ключа все в порядке.
Кристина Сущеня, ведущая:
Кстати, ребята тут откровенничали, рассказывали, как репетировали и после уроков, и ночами не спали, переводили текст на белорусский язык. А мне интересно, успеваемость не ухудшилась у них?
Лола Пахомова:
Вы знаете, нет, не ухудшилась. Перед вами стояли все трое. Это претенденты на золотую медаль. Это те дети, которые будут представлять 50-ю гимназию города Минска на олимпиадах по физике, по математике, по истории, то есть это такие разносторонние дети.
Илона Волынец:
У вас же большой педагогический опыт. Чем больше ребенка загружают родители, педагоги, тем лучше или нет?
Лола Пахомова:
Занятость ребенка – это, конечно, большое дело. И то развитие, которое ребенок получает еще в дошкольном возрасте, начальной школе, помогает ему в подростковом возрасте выстрелить так, как эти дети.
Илона Волынец:
Родители так могут рассуждать: а зачем мне ребенка отдавать на сцену, петь, танцевать? Все равно из этого может ничего не получится. На IT-курсы отдам – он в будущем хоть зарабатывать нормально будет. Что сцена дает ребенку?
Лола Пахомова:
Я думаю, что это как раз то место, где ребенок может себя реализовать как человек творческий, и он не боится общения со зрителем. Это тоже большое дело. Он себя позиционирует как человек открытый, готовый к общению и готовый к дальнейшей жизни.
Игорь Синяков, кинорежиссер, актер, каскадер:
Сцена дает возможность тебе показать себя людям. А ведь это очень серьезный стресс: выйти и выступать. Ведь на самом деле публичное выступление приравнивается по качеству стресса вторым после страха смерти. Это публичное выступление, и человек, который способен преодолеть себя, он готовился к этому, и он выносит себя публике. Вы не представляете, в это время в душе человека творится огромная, космическая энергия.
Илона Волынец:
А мы это понимаем во время прямых эфиров.
Игорь Синяков:
Абсолютно верно.
Кристина Сущеня:
Интересно мнение каждого из вас. Насколько вообще современные дети самостоятельны? И нужно ли где-то их направлять, чтобы они нашли свое призвание в этой жизни. И как это делать грамотно?
Илона Волынец:
В чем секрет? Откуда взялась эта инициатива, когда вы не заставляли и даже не направляли? В чем секрет?
Лола Пахомова:
Имея большой педагогический опыт, я вам точно могу сказать, что детям нужно доверять и детям нужно давать возможность примерить на себя разные социальные роли уже в школе. И я вам хочу немножечко похвастаться. У нас спектакль один прошел, и сегодня я получила такое пригласительное. Это принесли мне ученики 1 «Б» класса. Они поставили со своей замечательной учительницей Ярумко Тамарой Ивановной спектакль (это первоклассники) «Муха-цокотуха». Вы не представляете, какие там шикарные костюмы. Я вас всех приглашаю на этот спектакль. Он состоится 25 марта 2022 года в 11 часов в актовом зале нашей гимназии.
Кристина Сущеня:
Все начинается с первого класса.
Лола Пахомова:
Мы стараемся.
Андрей Лопацкий, генеральный директор Международного фонда поддержки деятелей культуры и искусств:
Основное, в чем, мне кажется, преуспели и наши герои, ребята, которые сделали этот замечательный спектакль, и педагоги 50-й гимназии, – это то, что, доверяя детям и предоставляя им свободу принятия решений, они видят от детей отдачу в виде ответственного отношения к принятым решениям. А это значит, что дети правильно понимают суть жизни: когда ты живешь в обществе, когда ты делаешь то, что хочешь, но прекрасно понимая, что наступает за твои действия ответственность. Поэтому направлять надо, но нужно доверять. Никуда из песни не выкинешь: доверяй, но проверяй. Тоже есть такое. Поэтому наши дети все равно лучше нас, и мы это знаем. Они совершеннее нас не потому, что просто так природой предначертано, а именно потому, что мы в них вкладываем весь свой опыт, все свое знание.
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