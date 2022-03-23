«Это очень серьёзный стресс». Чем полезны выступления перед публикой для детей?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» история, которая всколыхнула белорусскую творческую среду и стала триггером для развития школьного театрального искусства. Театральное чудо от белорусских гимназистов. Громкое перевоплощение произведения «А зори здесь тихие»: аншлаг, эмоции, профессиональная оценка. Илона Волынец, ведущая:

Лола Карловна, рассказывайте. Волновались, когда у вас забрали ключи от актового зала?

Лола Пахомова, директор гимназии № 50:

Настолько все было у них организовано, у наших ребят, никогда никаких вопросов не было о том, что где-то непорядок в зале, или они не вовремя сдали ключ, или они не вовремя пришли. Я поняла, что мое доверие к ним тоже оправдывается, что дети действительно понимают. И раз они серьезно взялись за дело, то они к этому делу серьезно должны отнестись. Поэтому по поводу ключа все в порядке. Кристина Сущеня, ведущая:

Кстати, ребята тут откровенничали, рассказывали, как репетировали и после уроков, и ночами не спали, переводили текст на белорусский язык. А мне интересно, успеваемость не ухудшилась у них? Лола Пахомова:

Вы знаете, нет, не ухудшилась. Перед вами стояли все трое. Это претенденты на золотую медаль. Это те дети, которые будут представлять 50-ю гимназию города Минска на олимпиадах по физике, по математике, по истории, то есть это такие разносторонние дети. Илона Волынец:

У вас же большой педагогический опыт. Чем больше ребенка загружают родители, педагоги, тем лучше или нет?

Лола Пахомова:

Занятость ребенка – это, конечно, большое дело. И то развитие, которое ребенок получает еще в дошкольном возрасте, начальной школе, помогает ему в подростковом возрасте выстрелить так, как эти дети. Илона Волынец:

Родители так могут рассуждать: а зачем мне ребенка отдавать на сцену, петь, танцевать? Все равно из этого может ничего не получится. На IT-курсы отдам – он в будущем хоть зарабатывать нормально будет. Что сцена дает ребенку? Лола Пахомова:

Я думаю, что это как раз то место, где ребенок может себя реализовать как человек творческий, и он не боится общения со зрителем. Это тоже большое дело. Он себя позиционирует как человек открытый, готовый к общению и готовый к дальнейшей жизни.

Игорь Синяков, кинорежиссер, актер, каскадер:

Сцена дает возможность тебе показать себя людям. А ведь это очень серьезный стресс: выйти и выступать. Ведь на самом деле публичное выступление приравнивается по качеству стресса вторым после страха смерти. Это публичное выступление, и человек, который способен преодолеть себя, он готовился к этому, и он выносит себя публике. Вы не представляете, в это время в душе человека творится огромная, космическая энергия. Илона Волынец:

А мы это понимаем во время прямых эфиров. Игорь Синяков:

Абсолютно верно. Кристина Сущеня:

Интересно мнение каждого из вас. Насколько вообще современные дети самостоятельны? И нужно ли где-то их направлять, чтобы они нашли свое призвание в этой жизни. И как это делать грамотно?

Илона Волынец:

В чем секрет? Откуда взялась эта инициатива, когда вы не заставляли и даже не направляли? В чем секрет? Лола Пахомова:

Имея большой педагогический опыт, я вам точно могу сказать, что детям нужно доверять и детям нужно давать возможность примерить на себя разные социальные роли уже в школе. И я вам хочу немножечко похвастаться. У нас спектакль один прошел, и сегодня я получила такое пригласительное. Это принесли мне ученики 1 «Б» класса. Они поставили со своей замечательной учительницей Ярумко Тамарой Ивановной спектакль (это первоклассники) «Муха-цокотуха». Вы не представляете, какие там шикарные костюмы. Я вас всех приглашаю на этот спектакль. Он состоится 25 марта 2022 года в 11 часов в актовом зале нашей гимназии. Кристина Сущеня:

Все начинается с первого класса. Лола Пахомова:

Мы стараемся.