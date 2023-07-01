Школа Президента, «Трофимова крыница», Буйничское поле. «Поезд Памяти» в Александрии
Настало время нашей ежедневной рубрики о путешествии участников «Поезда Памяти». Команда СТВ продолжает рассказ о самых ярких моментах этого патриотического проекта. Сегодня, 1 июля, уникальный состав вернулся из России в Беларусь. Юных гостей встречали в Могилеве и на малой родине Президента – в Александрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности в материале Анны Корольчук.
Артур Яскевич, участник проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):
Очень было интересно, никогда здесь не были – очень хотели побывать. Вот «Поезд Памяти» дает такую возможность.
Айдай Мелисова, участница проекта «Поезд Памяти» (Кыргызстан):
С культурой Беларуси и самой Беларусью знакомлюсь в первый раз. Здесь очень красиво, чисто.
Амантур Матиев, участник проекта «Поезд Памяти» (Кыргызстан):
Этот проект дал мне очень много новой информации, которую нужно обработать срочно – это самое главное. И много опыта.
Айжан Турдубаева, участница проекта «Поезд Памяти» (Кыргызстан):
Мне очень понравились люди, народ, такой приветливый, вежливый и дружелюбный. И была рада познакомиться с культурой и городом, где вырос Президент.
Салам, Кыргыстан, из Беларуси!
Анна Корольчук, корреспондент:
Неподалеку от агрогородка Александрия находится «Трофимова крыница» – целебный источник, часть семейной истории: дело в том, что его отыскал в чаще и обустроил дед Александра Григорьевича Лукашенко Трофим. Старожилы верят, что вода здесь не просто вкусная, но и чудодейственная. Говорят, что во время воин женщины приводили сюда своих мужчин, окропляли и молились, чтобы они вернулись домой невредимыми.
Вау! Вода очень вкусная, освежающая.
Анна Корольчук:
На Буйничском поле в 1941 году проходила линия советской обороны и шли ожесточенные бои за Могилев. Фашисты хотели сходу захватить областной центр и направили сюда 70 танков. Основное сражение длилось 14 часов, и за это время советским солдатам удалось уничтожить 39 танков и отразить несколько атак.