Школа Президента, «Трофимова крыница», Буйничское поле. «Поезд Памяти» в Александрии

Настало время нашей ежедневной рубрики о путешествии участников «Поезда Памяти». Команда СТВ продолжает рассказ о самых ярких моментах этого патриотического проекта. Сегодня, 1 июля, уникальный состав вернулся из России в Беларусь. Юных гостей встречали в Могилеве и на малой родине Президента – в Александрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале Анны Корольчук.

Артур Яскевич, участник проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

Очень было интересно, никогда здесь не были – очень хотели побывать. Вот «Поезд Памяти» дает такую возможность.

Айдай Мелисова, участница проекта «Поезд Памяти» (Кыргызстан):

С культурой Беларуси и самой Беларусью знакомлюсь в первый раз. Здесь очень красиво, чисто.

Амантур Матиев, участник проекта «Поезд Памяти» (Кыргызстан):

Этот проект дал мне очень много новой информации, которую нужно обработать срочно – это самое главное. И много опыта.

Айжан Турдубаева, участница проекта «Поезд Памяти» (Кыргызстан):

Мне очень понравились люди, народ, такой приветливый, вежливый и дружелюбный. И была рада познакомиться с культурой и городом, где вырос Президент.

Салам, Кыргыстан, из Беларуси!

Анна Корольчук, корреспондент:

Неподалеку от агрогородка Александрия находится «Трофимова крыница» – целебный источник, часть семейной истории: дело в том, что его отыскал в чаще и обустроил дед Александра Григорьевича Лукашенко Трофим. Старожилы верят, что вода здесь не просто вкусная, но и чудодейственная. Говорят, что во время воин женщины приводили сюда своих мужчин, окропляли и молились, чтобы они вернулись домой невредимыми.

Вау! Вода очень вкусная, освежающая.