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Школа Президента, «Трофимова крыница», Буйничское поле. «Поезд Памяти» в Александрии

01 июля 2023 17:11
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Настало время нашей ежедневной рубрики о путешествии участников «Поезда Памяти». Команда СТВ продолжает рассказ о самых ярких моментах этого патриотического проекта. Сегодня, 1 июля, уникальный состав вернулся из России в Беларусь. Юных гостей встречали в Могилеве и на малой родине Президента – в Александрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности в материале Анны Корольчук.

Школа Президента, «Трофимова крыница», Буйничское поле. «Поезд Памяти» в Александрии-1

Артур Яскевич, участник проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):
Очень было интересно, никогда здесь не были – очень хотели побывать. Вот «Поезд Памяти» дает такую возможность.

Школа Президента, «Трофимова крыница», Буйничское поле. «Поезд Памяти» в Александрии-4

Айдай Мелисова, участница проекта «Поезд Памяти» (Кыргызстан):
С культурой Беларуси и самой Беларусью знакомлюсь в первый раз. Здесь очень красиво, чисто.

Школа Президента, «Трофимова крыница», Буйничское поле. «Поезд Памяти» в Александрии-7

Амантур Матиев, участник проекта «Поезд Памяти» (Кыргызстан):
Этот проект дал мне очень много новой информации, которую нужно обработать срочно – это самое главное. И много опыта.

Школа Президента, «Трофимова крыница», Буйничское поле. «Поезд Памяти» в Александрии-10

Айжан Турдубаева, участница проекта «Поезд Памяти» (Кыргызстан):
Мне очень понравились люди, народ, такой приветливый, вежливый и дружелюбный. И была рада познакомиться с культурой и городом, где вырос Президент.

Школа Президента, «Трофимова крыница», Буйничское поле. «Поезд Памяти» в Александрии-13

Салам, Кыргыстан, из Беларуси!

Школа Президента, «Трофимова крыница», Буйничское поле. «Поезд Памяти» в Александрии-16

Анна Корольчук, корреспондент:
Неподалеку от агрогородка Александрия находится «Трофимова крыница» – целебный источник, часть семейной истории: дело в том, что его отыскал в чаще и обустроил дед Александра Григорьевича Лукашенко Трофим. Старожилы верят, что вода здесь не просто вкусная, но и чудодейственная. Говорят, что во время воин женщины приводили сюда своих мужчин, окропляли и молились, чтобы они вернулись домой невредимыми.

Школа Президента, «Трофимова крыница», Буйничское поле. «Поезд Памяти» в Александрии-19

Вау! Вода очень вкусная, освежающая.

Школа Президента, «Трофимова крыница», Буйничское поле. «Поезд Памяти» в Александрии-22

Анна Корольчук:
На Буйничском поле в 1941 году проходила линия советской обороны и шли ожесточенные бои за Могилев. Фашисты хотели сходу захватить областной центр и направили сюда 70 танков. Основное сражение длилось 14 часов, и за это время советским солдатам удалось уничтожить 39 танков и отразить несколько атак.

# Международное сотрудничество # общество # Анна Корольчук # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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