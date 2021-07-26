«Хочется спокойной жизни для белорусов». Четыре мнения о предложениях по изменению Конституции

Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «По существу» превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты. Помните токаря с МЗКТ, который высказался на встрече с Президентом в августе-2020? Вот его мнение о проекте Конституции Что люди думают, изучив опубликованные предложения по изменению Конституции? Спросили в регионах.

Если этот Президент достоин десяти сроков, пускай он сидит десять сроков. Потому что… За рубежом, опять же, я почему касаюсь – там 4-5 лет президент, 4 в основном. Но я не поддерживаю, потому что один человек приходит – он еще не может разобраться, не может навести порядок такой. Когда человек все-таки долго у власти, он уже, как я, допустим на работе своей долго – я знаю уже автоматически, что, где и как. Когда пришел только на работу, пока вольешься в это все. Это очень сложно.

Очень бы хотелось не вопрос задать, а просто чтобы оставить то, что было в 1990 году. Вот эта Конституция была замечательная. Ничего менять не надо, нужно просто сохранять законы те, которые есть и были. А что-то новое придумать…