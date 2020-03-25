Акция «Неделя леса» пройдёт в Беларуси. Как принять участие

Анастасия Докучаева, официальный представитель Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь: В нынешнем году мы планируем ее провести уже в 13 раз и рассчитываем, что все удастся, как ранее, поэтому акция, действительно, пользуется любовью у наших жителей и белорусов еще до того, как мы объявили о проведении акции. В нынешнем году к нам стали поступать заявки от наших постоянных волонтеров с вопросом: «Когда в этом году поедем зажать лес?»

С 28 марта в Беларуси стартует «Неделя леса». Республиканская акция приурочена к Году малой родины и посвящена 75-летию великой Победы.

Анастасия Докучаева: Основная наша задача – не столько посадка лесного фонда и создание новых лесов, сколько привить бережное отношение граждан к одному из важнейших природных ресурсов страны. Мы понимаем, что человек, который когда-то сам посадил дерево, в последующем и своего ребенка научит правильному и бережному отношению к природе и сам будет относиться несколько иначе, глядя на то, как нелегок этот труд.

Какая ситуация сейчас с деревьями? Насколько мы опережаем вот эту плановую вырубку? Соблюдается ли баланс?

Анастасия Докучаева:

Безусловно, у нас один-единственный подход к созданию новых лесов, что леса, вновь созданного, должно быть больше, чем вырубленного и мы, в принципе, этого правила и придерживаемся. В прошлом году с учетом естественного лесозарастания было создано 70 тысяч гектаров новых лесов, а вырублено чуть более 50 тысяч, поэтому мы видим, что за лес беспокоиться не стоит. Все у нас в порядке.

Есть ли какая-то статистика, сколько за день успевает посадить человек? Сколько потом приживается?

Анастасия Докучаева:

Трудно сказать, сколько за день, скажу, сколько вот за прошлую неделю, за 7 дней порядка 29 млн деревьев было высажено волонтерами. Но если разделить на 7, то среднюю цифру мы такую получим. Можно успеть многое, если очень захотеть.