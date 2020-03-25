Отрабатывают маскировку и разведку. Учения десантников проходят на полигоне «Домановский»

Новости Беларуси. Комплексная проверка боеготовности армии в Беларуси переходит в активную фазу. Так, учебно-боевые задачи выполняют десантники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Комплексная проверка боеготовности армии в Беларуси переходит в активную фазу. Так, учебно-боевые задачи выполняют десантники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В районы сосредоточения (а точнее, на полигон «Домановский») выдвинулись 103-я Витебская отдельная воздушно-десантная бригада, а также подразделения 38-й Брестской. Военнослужащие отрабатывают вопросы маскировки и разведки. Основное внимание уделят слаживанию батальонов и служб обеспечения.
Учения десантников – очередной этап совершенствования методов борьбы с терроризмом.
Алексей Елфимов, командир 103-й отдельной воздушно-десантной бригады:
Акцент здесь на полигоне в рамках комплексного учения делается именно на отработку слаживавния тех элементов, которые положены подразделениям. То есть, мы завершаем слаживание батальонов и тех подразделений, которые их обеспечивают. И выходим на тот венец, чтобы провести батальонно-тактическое учение, которое у нас не за горами, в апреле месяце.
В Минобороны подчёркивают: учение позволит оценить уровень подготовки войск и станет одной из мер реагирования на манёвры НАТО у границ Беларуси.