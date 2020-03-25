Прямой эфир

Отрабатывают маскировку и разведку. Учения десантников проходят на полигоне «Домановский»

25 марта 2020 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Комплексная проверка боеготовности армии в Беларуси переходит в активную фазу. Так, учебно-боевые задачи выполняют десантники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Отрабатывают маскировку и разведку. Учения десантников проходят на полигоне «Домановский»-1

В районы сосредоточения (а точнее, на полигон «Домановский») выдвинулись 103-я Витебская отдельная воздушно-десантная бригада, а также подразделения 38-й Брестской. Военнослужащие отрабатывают вопросы маскировки и разведки. Основное внимание уделят слаживанию батальонов и служб обеспечения.

Учения десантников – очередной этап совершенствования методов борьбы с терроризмом.   

Отрабатывают маскировку и разведку. Учения десантников проходят на полигоне «Домановский»-4



Алексей Елфимов, командир 103-й отдельной воздушно-десантной бригады:  
Акцент здесь на полигоне в рамках комплексного учения делается именно на отработку слаживавния тех элементов, которые положены подразделениям. То есть, мы завершаем слаживание батальонов и тех подразделений, которые их обеспечивают. И выходим на тот венец, чтобы провести батальонно-тактическое учение, которое у нас не за горами, в апреле месяце.   

Отрабатывают маскировку и разведку. Учения десантников проходят на полигоне «Домановский»-6

В Минобороны подчёркивают: учение позволит оценить уровень подготовки войск и станет одной из мер реагирования на манёвры НАТО у границ Беларуси. 

# Вооруженные силы # общество # Алексей Елфимов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Когда общественный транспорт полностью заменят на электрический? Анонс программы «В обстановке мира»
25 марта 2020 08:44

Когда общественный транспорт полностью заменят на электрический? Анонс программы «В обстановке мира»

Минздрав: 29 человек вылечились от коронавируса, под медицинским контролем находятся 57 пациентов
25 марта 2020 08:35

Минздрав: 29 человек вылечились от коронавируса, под медицинским контролем находятся 57 пациентов

Обмен старых денег и сбор на День Победы. Какие аферы придумывают мошенники, чтобы выманить сбережения у пожилых людей?
25 марта 2020 07:51

Обмен старых денег и сбор на День Победы. Какие аферы придумывают мошенники, чтобы выманить сбережения у пожилых людей?