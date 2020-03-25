Отрабатывают маскировку и разведку. Учения десантников проходят на полигоне «Домановский»

В районы сосредоточения (а точнее, на полигон «Домановский») выдвинулись 103-я Витебская отдельная воздушно-десантная бригада, а также подразделения 38-й Брестской. Военнослужащие отрабатывают вопросы маскировки и разведки. Основное внимание уделят слаживанию батальонов и служб обеспечения.





Алексей Елфимов, командир 103-й отдельной воздушно-десантной бригады:

Акцент здесь на полигоне в рамках комплексного учения делается именно на отработку слаживавния тех элементов, которые положены подразделениям. То есть, мы завершаем слаживание батальонов и тех подразделений, которые их обеспечивают. И выходим на тот венец, чтобы провести батальонно-тактическое учение, которое у нас не за горами, в апреле месяце.