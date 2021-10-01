​В Беларусь из России прибыла первая партия БТР-82А

Новости Беларуси. В Минск прибыла первая партия БТР Арзамасского машиностроительного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады. Несколько единиц БТР-82А получит и Военная академия Беларуси. Перевооружение проходит в плановом порядке для замены гусеничной бронированной техники механизированных бригад на колесную.

Помимо БТР, в Беларусь прибыли и две единицы бронированной ремонтно-эвакуационной машины на шасси. Они предназначены для оснащения 120-й и 6-й отдельных механизированных бригад.