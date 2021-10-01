Прямой эфир

​В Беларусь из России прибыла первая партия БТР-82А

01 октября 2021 07:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минск прибыла первая партия БТР Арзамасского машиностроительного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​В Беларусь из России прибыла первая партия БТР-82А-1

Основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады. Несколько единиц БТР-82А получит и Военная академия Беларуси. Перевооружение проходит в плановом порядке для замены гусеничной бронированной техники механизированных бригад на колесную.

Помимо БТР, в Беларусь прибыли и две единицы бронированной ремонтно-эвакуационной машины на шасси. Они предназначены для оснащения 120-й и 6-й отдельных механизированных бригад.

​В Беларусь из России прибыла первая партия БТР-82А-4

Игорь Кузьмук, начальник бронетанкового управления Министерства обороны Беларуси:
Данная партия позволит перевооружить одно из подразделений Вооруженных сил. Данная работа стала возможна в результате многолетнего сотрудничества между бронетанковым управлением Министерства обороны, управлением закупок вооружения, военной техники и российскими коллегами.

​В Беларусь из России прибыла первая партия БТР-82А-7

Надо сказать, что БТР-82А – новейший российский образец колесной бронированной техники, принятый на вооружение российской армии в 2013 году. Вторая партия бронетехники из батальонного комплекта ожидается в ноябре. Бронемашины такой модели также используются в армиях Азербайджана и Казахстана.

# Вооруженные силы # общество # Игорь Кузьмук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
От экологии до помощи пожилым. В Витебске появится волонтёрский центр – чем будут заниматься добровольцы?
01 октября 2021 07:11

От экологии до помощи пожилым. В Витебске появится волонтёрский центр – чем будут заниматься добровольцы?

Нотариусы 1 октября проведут бесплатные консультации
01 октября 2021 06:47

Нотариусы 1 октября проведут бесплатные консультации

Прощание с погибшим офицером КГБ пройдёт 1 октября в Минске
01 октября 2021 06:35

Прощание с погибшим офицером КГБ пройдёт 1 октября в Минске