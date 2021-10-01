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Александр Лукашенко – Си Цзиньпину: вместе удастся противостоять любым вызовам в сфере международной безопасности

01 октября 2021 08:20
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Новости Беларуси. День провозглашения Китайской Народной Республики отмечают 1 октября жители этой страны. Это главный государственный праздник Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравление по этому случаю председателю КНР направил Александр Лукашенко, отметив достижения Китая на международной арене, важные инициативы, предложенные руководством КНР, а также успешное двустороннее сотрудничество.

Александр Лукашенко – Си Цзиньпину: вместе удастся противостоять любым вызовам в сфере международной безопасности-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря вашему личному вниманию двусторонние отношения наших стран развиваются в конструктивном и стабильном русле не только на межгосударственном, но и на региональном уровне. Мне приятно отметить начало Года регионов Беларуси и Китая еще одной нашей совместной договоренности. В непростое время Минск и Пекин продолжают эффективное взаимодействие в борьбе с пандемией и ее последствиями. Белорусский народ благодарен китайским друзьям за предоставление вакцины против COVID-19. Убежден, что вместе удастся противостоять любым вызовам в сфере международной безопасности. Наши государства будут и впредь поддерживать друг друга по важнейшим вопросам, отвечающим коренным интересам белорусского и китайского народов.

# Беларусь-Китай # общество # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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