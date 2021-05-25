Депутаты проголосовали за обращение палат парламента к Президенту Беларуси
Новости Беларуси. Депутаты проголосовали за обращение парламента к Президенту с просьбой внести на рассмотрение законопроект об изменении Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о возможности проведения выборов в местные Советы депутатов одновременно с парламентской электоральной кампанией. Сейчас идет работа над проектом изменений Основного закона страны.
Одно из предложений – переход на единый день голосования при выборах в представительные органы власти. Проект Конституции будет вынесен на референдум. При поддержке гражданами обновленного закона полномочия действующих депутатов местных Советов будут сохраняться лишь до единых выборов.
Виктор Свилло, заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Те депутаты местных Советов, которые будут потенциально избраны в январе 2022 года, смогут поработать чуть более полутора лет на своих должностях, прежде чем наступит единый день голосования. Для того чтобы избежать дополнительных организационных и материальных затрат, возникло предложение, которое было озвучено 19 мая, о том, чтобы обратиться к главе государства по вопросу продления срока полномочий депутатов местных Советов 28-го созыва, действующего сегодня 28-го созыва, до единого дня голосования.
Напомним, во исполнение резолюции VI Всебелорусского народного собрания сейчас идет активная работа по подготовке изменений в Основной закон. Конституционная комиссия рассматривает предложения, которые поступают от граждан, общественных организаций, партий. К августу пакет предполагаемых новаций представят Президенту, после чего они будут вынесены на референдум.