Депутаты проголосовали за обращение палат парламента к Президенту Беларуси

Новости Беларуси. Депутаты проголосовали за обращение парламента к Президенту с просьбой внести на рассмотрение законопроект об изменении Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о возможности проведения выборов в местные Советы депутатов одновременно с парламентской электоральной кампанией. Сейчас идет работа над проектом изменений Основного закона страны.