«Для семьи это самый большой подарок в жизни». Популярна ли процедура ЭКО в Беларуси?

Ольга Коршун, ведущая: Если продолжать тему инноваций и того, как это воспринимает медицинское сообщество, то в свое время и ЭКО воспринимали не очень смело, опасались. Мы не знали, что это. Сегодня у нас уже таких вопросов нет, в РНПЦ «Мать и дитя» таких медицинских манипуляций проводится достаточно много. Насколько эта процедура популярна у белорусок? Насколько она эффективна?

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Вспоминаю, когда мы начинали в нашем центре, это был 2007 год. В первый год своей работы мы сделали 30 циклов, потом уже стали наращивать. Сейчас речь идет о более 1 000 циклов ЭКО в год. С этого года действительно реализуется указ Президента о поддержке граждан, которые нуждаются в этой помощи. Это пары, которые имеют все возможности, но не имеют медицинских возможностей забеременеть и родить ребенка. Есть люди, которые не так много зарабатывают, эта поддержка им нужна и важна. В плане вклада в демографическую безопасность – это пусть и небольшой, но вклад. Допустим, в прошлом году родилось более 1 200 детей благодаря ЭКО. Если мы 1 200 умножим на 10 лет, то получим население небольшого районного центра. А для отдельно взятой семьи, которая не могла иметь этого ребенка, – это подарок в жизни самый большой будет. Поэтому надо или не надо ЭКО, безусловно, надо.

Реализация этого компонента началась с этого года, созданы во всех областных центрах и в Минске зональные комиссии, которые ведут отбор и направляют в три государственных учреждения, в которых будет осуществляться эта процедура. По своим прогнозам эффективность составляет по беременности 40-41 %, в прошлом году была 41,2 % эффективность. С каждым годом по мере роста и отработки технологий, естественно, увеличиваются и шансы. В ближайшие несколько лет реализации этой программы будем смотреть, насколько она востребована и эффективна. Мы ожидаем дополнительного рождения 1 500-2 000 детей за несколько лет реализации программы. Это небольшой, но вклад в том числе и в демографическую безопасность.