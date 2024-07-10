Около 2 тысяч фур ожидают въезда в ЕС – ГПК

Польские пограничники усилили контроль в отношении грузовиков, следующих из Беларуси в ЕС. Об этом сообщают лица, пересекающие белорусско-польскую границу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что очередь фур в единственном функционирующем КПП для грузового транспорта «Кукурыки – Козловичи» за 24 часа увеличилась на 600 единиц, сообщает и Госпогранкомитет. За сутки сопредельная сторона приняла на свою территорию всего 9 % большегрузов от возможного количества. Это приблизительно четыре машины в час вместо 50.

Всего же по состоянию на 12 часов дня проезда в ЕС на всех направлениях ожидали 2 тысячи фур. Из них 830 застряли на рубежах с Литвой. Контрольные службы Латвии оформили 48 % грузовиков от возможного количества.