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В Душанбе возводят крупнейшую спортивную арену страны

17 марта 2026 07:44
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В столице Таджикистана возводят крупнейшую спортивную арену страны – стадион, вместимостью 30 тысяч человек. Основная часть строительных работ в Душанбе уже завершена, рабочие устанавливают трибуны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Душанбе возводят крупнейшую спортивную арену страны-2

Видеонаблюдение, бесконтактный вход, освещение – благодаря внедрению искусственного интеллекта стадион задуман как современная арена со своей собственной экосистемой. Футбольный комплекс строят по международным стандартам.

Новую футбольную площадку в Душанбе уже называют жемчужиной города. Ночью она переливается разноцветными огнями и выглядит красочным объектом архитектуры будущего. Планируется, что стадион начнет работу уже в этом году.

# Строительство

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