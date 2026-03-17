В Душанбе возводят крупнейшую спортивную арену страны

В столице Таджикистана возводят крупнейшую спортивную арену страны – стадион, вместимостью 30 тысяч человек. Основная часть строительных работ в Душанбе уже завершена, рабочие устанавливают трибуны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеонаблюдение, бесконтактный вход, освещение – благодаря внедрению искусственного интеллекта стадион задуман как современная арена со своей собственной экосистемой. Футбольный комплекс строят по международным стандартам.

Новую футбольную площадку в Душанбе уже называют жемчужиной города. Ночью она переливается разноцветными огнями и выглядит красочным объектом архитектуры будущего. Планируется, что стадион начнет работу уже в этом году.