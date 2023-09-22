Как прыгнуть с парашютом. Что чувствует дайвер под толщей льда?

Туристический сезон у многих белорусов ассоциируется исключительно с летом. Но теплая погода заканчивается, ярко солнце сменяется дождями и холодами, а возможность искупаться в теплой воде появится не раньше чем через год. Самое время разнообразить свой досуг и понять, как максимально интересно и эффективно провести время и отдохнуть в родных просторах. О том, куда отправиться в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Я знаю, что вы занимаетесь подводным дайвингом. Вы мне как мужчине, который, может быть, мечтал об этом, но пока еще до сих пор мечту не осуществил, скажите, о чем надо думать, прежде чем ныряя в одну прорубь, видеть, что вторая очень далеко? Вдруг не хватит воздуха?

Полина Смирнова, занимается подледным дайвингом:

Так как я занимаюсь не фридайвингом, а дайвингом, мы надеваем специальное снаряжение, которое позволяет нам находиться под водой очень долгое время. Если это осень-зима, вода становится, естественно, холодной. Нет возможности искупаться в теплой воде. У нас есть возможность, но не в теплой. Мы надеваем гидрокостюм, который как в фильмах про Джеймса Бонда. Он выходит из воды, снимает костюм и выходит такой в красивом фраке.