Как прыгнуть с парашютом. Что чувствует дайвер под толщей льда?
Туристический сезон у многих белорусов ассоциируется исключительно с летом. Но теплая погода заканчивается, ярко солнце сменяется дождями и холодами, а возможность искупаться в теплой воде появится не раньше чем через год. Самое время разнообразить свой досуг и понять, как максимально интересно и эффективно провести время и отдохнуть в родных просторах. О том, куда отправиться в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Я знаю, что вы занимаетесь подводным дайвингом. Вы мне как мужчине, который, может быть, мечтал об этом, но пока еще до сих пор мечту не осуществил, скажите, о чем надо думать, прежде чем ныряя в одну прорубь, видеть, что вторая очень далеко? Вдруг не хватит воздуха?
Полина Смирнова, занимается подледным дайвингом:
Так как я занимаюсь не фридайвингом, а дайвингом, мы надеваем специальное снаряжение, которое позволяет нам находиться под водой очень долгое время. Если это осень-зима, вода становится, естественно, холодной. Нет возможности искупаться в теплой воде. У нас есть возможность, но не в теплой. Мы надеваем гидрокостюм, который как в фильмах про Джеймса Бонда. Он выходит из воды, снимает костюм и выходит такой в красивом фраке.
Сергей Парчевский:
Что характерно, у Полины действительно волнения не было. Я пытался прочувствовать ваш пульс. Для нее это совершенно привычная вещь, а я волновался. Если охота – это сугубо мужское дело, то и дайвинг тоже вроде как считается не для слабых характером, для уверенных в себе мужчин. Как вы, такая хрупкая, красивая девушка, решили попробовать на себе такое экстремальное увлечение?
Полина Смирнова:
Мне не пришлось пробовать. Мне пришлось пойти за моим отцом, который является инструктором уже больше 15 лет. Просто не было выбора. Родители брали всегда с собой на выезды. Каждые выходные – это путешествие. Летом, зимой, весной, осенью – каждый сезон, каждые выходные. Ты просто вливаешься в это и начинаешь, наверное, уже наслаждаться. Ты понимаешь, как это классно быть в окружении интересных людей.
Сергей Парчевский:
Полина, сагитируйте попробовать заняться тем, чем занимаетесь вы, буквально в двух словах.
Полина Смирнова:
В двух словах: даже дети с семи лет погружаются под воду.
Сергей Парчевский:
Для чего?
Полина Смирнова:
Чтобы понять, как это – зависнуть в толще воды. Знаете, как люди прыгают с парашютом – у них это длится пару секунд. У нас это может длиться до часа, даже больше.
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