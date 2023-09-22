Поднимает в воздух на высоту до 30 метров. Что такое флайборд и как на нём летать?

Они штурмуют горные вершины, отправляются в одиночку в кругосветные путешествия, ныряют под воду и опускаются на дно океана. Иногда в поисках вот этого самого вкуса адреналина с ними случаются несчастные случаи. О том, что движет нами в поисках острых ощущений, как избежать плохого финала в экстремальном увлечении и не стать жертвой собственного азарта, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы летаете, но над водой. Расскажите, пожалуйста, про полеты на флайборде.

Дмитрий Баборико, экстремал:

Полеты на флайборде возникли от того, что у вас есть гидроцикл. Когда скучно просто кататься на гидроцикле, приходится придумывать себе какие-то другие увлечения. Таким образом появился флайборд. Это большой длинный шланг от мотора лодки, который поднимает вас в воздух на высоту до 30 метров. Наталья Надольская:

Я видела в социальных сетях. Это такая труба, и вы стоите – какие-то как педали? Дмитрий Баборико:

Да. Наталья Надольская:

Это, наверное, очень тяжело. Потому что здесь самое главное – баланс, как не упасть.