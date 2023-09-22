Поднимает в воздух на высоту до 30 метров. Что такое флайборд и как на нём летать?
Они штурмуют горные вершины, отправляются в одиночку в кругосветные путешествия, ныряют под воду и опускаются на дно океана. Иногда в поисках вот этого самого вкуса адреналина с ними случаются несчастные случаи. О том, что движет нами в поисках острых ощущений, как избежать плохого финала в экстремальном увлечении и не стать жертвой собственного азарта, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы летаете, но над водой. Расскажите, пожалуйста, про полеты на флайборде.
Дмитрий Баборико, экстремал:
Полеты на флайборде возникли от того, что у вас есть гидроцикл. Когда скучно просто кататься на гидроцикле, приходится придумывать себе какие-то другие увлечения. Таким образом появился флайборд. Это большой длинный шланг от мотора лодки, который поднимает вас в воздух на высоту до 30 метров.
Наталья Надольская:
Я видела в социальных сетях. Это такая труба, и вы стоите – какие-то как педали?
Дмитрий Баборико:
Да.
Наталья Надольская:
Это, наверное, очень тяжело. Потому что здесь самое главное – баланс, как не упасть.
Дмитрий Баборико:
Здесь, во-первых, конечно, очень главное – это баланс. Во-вторых, когда человек без привычки поднимается даже на 30 метров, то сверху это очень высоко, а падать очень больно. Поэтому начинает играть, эмоции зашкаливать, адреналин выделяется, и ты: о-го-го, что с этим делать?
Наталья Надольская:
Я знаю, что на флайборде можно подниматься еще с инструктором. Я тоже видела такие ролики. Можно человеку, мне, необученному, но который хочет попробовать эти ощущения, в обнимку с инструктором подняться на этом шланге?
Дмитрий Баборико:
Конечно можно, я думаю.
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Единственное, бывает проблема с лишним весом у людей, когда флайборд не в состоянии поднять. Есть даже много мемов в интернете.
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