«Не раскрылся парашют». Каков порядок действий?
Они штурмуют горные вершины, отправляются в одиночку в кругосветные путешествия, ныряют под воду и опускаются на дно океана. Иногда в поисках вот этого самого вкуса адреналина с ними случаются несчастные случаи. О том, что движет нами в поисках острых ощущений, как избежать плохого финала в экстремальном увлечении и не стать жертвой собственного азарта, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мы сегодня говорим об экстриме. Скажите, в вашем виде спорта что самое экстремальное? Вы боитесь, что не раскроется парашют?
Павел Бора, парашютист-экстремал, воздушный видеооператор Минского аэроклуба:
Да, так уже было, поэтому все нормально.
Наталья Надольская:
Было, не раскрылся?
Павел Бора:
Конечно.
Наталья Надольская:
Расскажите. «Да, так было, не раскрылся парашют».
Павел Бора:
Раз я здесь, значит все хорошо.
Павел Бора:
Основной парашют – он находится вот здесь, внизу. Вот эта часть – основной парашют. Если ты его укладываешь сам – это 7-10 минут занимает максимум.
Павел Бора:
Запасной находится вот здесь. Его укладывает специально обученный человек с лицензиями, допусками, приказами. В общем, там полный спектр документов. Около двух-трех часов. Могут на ночь поставить, чтобы он подышал, потом утром его уложить. Поэтому основной парашют если не открывается, тут есть порядок действий. Две-три попытки, допустим, контроль высоты обязательно, до которой ты можешь с ним побороться.
Павел Бора:
Если потом ты понимаешь, что там уже ничего не спасти, здесь есть одна подушечка, ты ее вот так выдергиваешь. Основной парашют полностью улетает. С этих креплений кольцевых он улетает.
Павел Бора:
Потом ты дергаешь вторую подушку. Этот клапан автоматически открывается, и вылетает запасной парашют.
Наталья Надольская:
Как в воздухе вообще не растеряться, не запаниковать и сообразить, что и как дергать? Это нужно пройти какую-то подготовку?
Павел Бора:
Да, это многочасовая из месяца в месяц, из года в год подготовка, которую ты проходишь, чтобы об этом не забыл. Даже у нас, у кого по 500 прыжков, даже у кого по 2 тысячи, ты раз в неделю должен приезжать на аэродром до прыжков, проходить предпрыжковые указания. В том числе залазишь в похожую подвесную систему и отрабатываешь эту моторику, как ты отцепляешь, выкидываешь, берешь, дергаешь.
Наталья Надольская:
Чтобы до автоматизма эти действия были доведены?
Павел Бора:
Да, чтобы когда случилось так, что надо было оцеплять парашют, действительно просто так понятно – раз, два. Настолько прямо, как будто ты это уже делал не один раз. Поэтому мышечная память очень важна, и инструкторы за этим очень сильно следят. Поэтому в случае ЧП какого-то ты четко знаешь, что тебе делать.
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