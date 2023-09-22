«Не раскрылся парашют». Каков порядок действий?

Они штурмуют горные вершины, отправляются в одиночку в кругосветные путешествия, ныряют под воду и опускаются на дно океана. Иногда в поисках вот этого самого вкуса адреналина с ними случаются несчастные случаи. О том, что движет нами в поисках острых ощущений, как избежать плохого финала в экстремальном увлечении и не стать жертвой собственного азарта, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мы сегодня говорим об экстриме. Скажите, в вашем виде спорта что самое экстремальное? Вы боитесь, что не раскроется парашют?

Павел Бора, парашютист-экстремал, воздушный видеооператор Минского аэроклуба:

Да, так уже было, поэтому все нормально. Наталья Надольская:

Было, не раскрылся? Павел Бора:

Конечно. Наталья Надольская:

Расскажите. «Да, так было, не раскрылся парашют». Павел Бора:

Раз я здесь, значит все хорошо.

Павел Бора:

Основной парашют – он находится вот здесь, внизу. Вот эта часть – основной парашют. Если ты его укладываешь сам – это 7-10 минут занимает максимум.

Павел Бора:

Запасной находится вот здесь. Его укладывает специально обученный человек с лицензиями, допусками, приказами. В общем, там полный спектр документов. Около двух-трех часов. Могут на ночь поставить, чтобы он подышал, потом утром его уложить. Поэтому основной парашют если не открывается, тут есть порядок действий. Две-три попытки, допустим, контроль высоты обязательно, до которой ты можешь с ним побороться.

Павел Бора:

Если потом ты понимаешь, что там уже ничего не спасти, здесь есть одна подушечка, ты ее вот так выдергиваешь. Основной парашют полностью улетает. С этих креплений кольцевых он улетает.