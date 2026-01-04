Финансовый рекорд! За 2025-й биржевой товарооборот между Брестской областью и Китаем вырос в 3 раза

Как бы ни складывалась обстановка вокруг, главное – держать боеспособной экономику. Сегодня это самое главное оружие. Несмотря на внешнее давление, мы держим марку. 2025 год завершили в точке роста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Увеличились золотовалютные резервы. Были прибавки и к заработной плате. В июне был даже побит рекорд по средним выплатам. И что касается достижений, то в этом плане самих себя превзошли наши аграрии. Собрали небывалый урожай зерновых, хотя на АПК тоже оказывалось неслабое давление, но справились, да еще как. А на неделе в урожай рекордов свою лепту внесли и нефтяники. В Беларуси впервые за 30 лет объем добычи углеводородов достиг 2 миллионов тонн. Долгое время эти показатели падали. Но ситуацию удалось буквально преломить. И вот результат.

А Брестская область в этом году вышла на финансовый рекорд. Биржевой товарооборот между западным регионом Беларуси и Китаем за 2025 год вырос в три раза. В КНР предприятия Брестчины поставляют мясные продукты, пиломатериалы, сухое молоко, сливочное масло. А какие проекты впереди? Об экономических планах узнала Кристина Протосовицкая.

Тепличный комбинат под Брестом ждет большая перезагрузка. К строительству комплекса нового поколения по китайской технологии приступят уже в начале 2026 года. Автоматизацию и искусственный интеллект здесь объединят впервые. Пилотный проект развернется на площади почти в два гектара. Дальше – больше: масштабировать готовы до 10!

Александр Радковец, директор тепличного комбината «Берестье»:

Они нам предлагают довольно-таки технологичный комплекс с системой автоматического контроля за процессами фотосинтеза. Поставим видеокамеры, которые будут анализировать рост растений, и пропускать это будем через искусственный интеллект. Соответственно, будет регулироваться и система питания растений, система освещения, микроклимата, вентиляции, все это в едином комплексе будет давать отдачу.

Брестская область сотрудничает с четырьмя провинциями – Хубэй, Аньхой, Ляонин, Шэньси – по всем направлениям: от экономики до туризма. Биржевой товарооборот за этот год вырос почти в 3,5 раза. Реализуются совместные проекты, а инвестиции китайского бизнеса в регион превысили 200 миллионов долларов. Так, в Барановичах вдохнули жизнь в пустующие площади завода автоматических линий и запустили сборку бытовой техники. И объемы намерены наращивать. Также планируется запуск нового производства вспененного полистирола для упаковки готовой продукции.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Запросили они увеличение производственных площадей в пределах 10-12 тысяч квадратных метров. Мы уже это знали, уже приступили к подготовке этих площадей. Обещаем им где-то в пределах 10-12 февраля эти площади отдать. 80 % оборудования китайская сторона уже поставила в Барановичи. Поступило новое предложение от этой же компании – расширение производства большой гаммы стиральных машин. А это еще один совместный проект. Уже 7 лет в Бресте собирают автомобили из китайских машинокомплектов – социальный транспорт и специализированный. За это время доля автомобилестроения на предприятии достигла 70 %. «На поток» поставили и новинку – минивэны.

Дмитрий Шаршницкий, первый заместитель директора предприятия «Брестмаш»:

Собрано на данный момент около 200 единиц такой техники. Она бывает в двух вариантах: пассажирская и грузовая.

Брестские автомобили прошли все испытания. В среднем за месяц удается собрать два десятка таких машин. В новом 2026 году планируется освоить новый вид сборки – транспорт малой грузоподъемности от 3,5 до 8 тонн. В том числе с приставкой «электро». Об этом договорились в декабре во время визита делегации Бресткой области в Китай.