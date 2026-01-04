«Дурных денег не будет». Михаил Русый рассказал, когда ждать изменений на Полесье

Развитие регионов – это наш приоритет на долгие годы, который включает и развитие Припятского Полесья. В 2025 году во Дворце Независимости прошло несколько больших совещаний, где обсуждали, как возродить этот уникальный регион, который должен стать нашей золотой жилой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В следующем году с какими задачами приступите к реализации этих масштабных [проектов]?

В документе прописали общий алгоритм действий. К началу марта должны быть разработаны более детальные «дорожные карты». А ответственным за возрождение Полесья глава государства назначил Михаила Русого. Он и рассказал, когда ждать изменений.

Полесье богато природными ресурсами. Там хорошие земли, туристический и человеческий потенциал. В одно время уже брались за эти территории. Пришла пора вернуться и взяться за дело с новыми силами и идеями, которые оформлены в отдельную госпрограмму.

Михаил Русый, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента в Брестской области:

Мы уже год работаем. Предварительные итоги на совещании у главы государства мы рассмотрели, что сделано. Очень удачно, я считаю, что было принято решение о программе развития Полесья, именно в преддверии пятилетки.

Мы год работали, увидели, что нам надо делать. Президент правильно сказал: дурных денег не будет. Когда просчитали, мы это все сделаем, эти 9 районов дадут миллион тонн молока в копилку страны, более миллиона тонн зерна.

Будет построен десяток школ. Восстановлены и проведены реконструкции больниц. Серьезная проработка ведется по 50-летней мечте полешуков: мост Лунинец – Столин. Он свяжет два региона. А это не только два региона. Кончится война в Украине. Это путь туда, в Украину, в Польшу и дальше. Мы ждем очень хороших результатов.