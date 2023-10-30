Надежда Лазаревич выступила на международном форуме мэров и вице-мэров в столице Турции

Белорусский опыт по созданию городов-спутников обсудили на международном форуме мэров и вице-мэров в Анкаре. В торжественном открытии приняла участие первый заместитель председателя Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В своем выступлении Надежда Лазаревич рассказала также о защите исторической памяти в столице Беларуси. В Минске постоянно проводится работа с молодежными организациями и молодежью. Также речь шла о межрегиональном взаимодействии, которое является основой развития как национальной, так и мировой экономики и торговли. Минск стремится к взаимовыгодному сотрудничеству во всех областях, к реализации экономических, инвестиционных, инновационных и социальных проектов.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы посмотрим, как развивается Анкара, мы ее поздравим с праздником. Послушаем, как развиваются столицы других стран, потому что мы все работаем и живем во благо наших городов, наших народов.

В международном форуме участвуют представители 20 стран мира, в том числе России, Китая, Черногории, Албании, Кипра и Австрии.