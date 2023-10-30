Инновации в физико-математическом образовании обсудили на научно-практической конференции в Минске

Многие участники присоединились в формате онлайн. Это полторы сотни специалистов из почти 40 учреждений образования и научных организаций. Среди них представители шести стран: России, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. Говорили о цифровизации образования и новых подходах в подготовке учителей математики.

Ирина Малова, старший научный сотрудник Южного математического института Владикавказского научного центра Российской академии наук: Сейчас я узнала, как очень интересно конструируются новые определения в педагогике, как проводится их анализ. Обсуждался вопрос, как формулировалось определение математической грамотности. Оно есть в документах, какие его недостатки и как можно сформулировать так, чтобы по определению ты мог сам работать.

Вероника Радыгина, проректор по учебной работе БГПУ имени М. Танка:

Мы говорим в основном о тех методах и приемах, каким образом наиболее эффективно реализовывать наши образовательные программы. Вот мы говорим о том, каким образом преподавать эти предметы так, чтобы дети понимали, для чего эти знания им нужны в их последующей жизни. Мы говорим о практикоориентированности знаний, о тех компетенциях, которые будут необходимы в их будущей жизни, независимо от того, станут ли они учителями математики, информатики либо физики. Это те универсальные компетенции, которые пригодятся каждому из нас.

Конференция проходит уже 20 лет подряд. Но онлайн-формат использован впервые.