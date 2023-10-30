Минчане будут обеспечены крупами и мукой в полном объёме

Новости Беларуси. Минчане и предприятия города будут в полном объеме обеспечены мукой и крупами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Продовольственную безопасность гарантирует одно из крупнейших предприятий по переработке зерна в нашей стране. В 2023 году госзаказ для столицы составил 130 тысяч тонн. Он будет выполнен в полном объеме. Уже заготовлено около 100 тысяч тонн зерна. Отметим, не так давно на предприятии провели ребрендинг. Это значительно увеличило покупательский спрос. Работают на комбинате и над производством новых видов продукции.

Александр Косовский, директор предприятия по переработке зерна и производству муки и макаронных изделий:

Совместно с «Минскхлебпром» разрабатываем новые смеси для производства гамбургеров. Работаем над тем, чтобы сделать продукцию скорого приготовления: различные смеси, каши в одноразовых пакетиках. Будем производить новые виды макаронных изделий.

Производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать до тысячи тонн зерна в сутки. Ассортимент составляет более 100 видов продукции.