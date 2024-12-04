Около 88 тысяч белорусов будут впервые голосовать на Президентских выборах в 2025-м

Впервые будут голосовать на президентских выборах в 2025 году около 88 тысяч белорусов. Это молодые люди, которые уже достигли совершеннолетия, либо те, кому исполнится 18 лет в январе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работе с молодежью в Центральной избирательной комиссии уделяется пристальное внимание. Вот и сегодня – роль молодежи в важнейших политических событиях, а также дальнейшее развитие избирательного законодательства, его риски и перспективы – стали ключевыми темами форсайт-сессии научно-экспертного совета при ЦИК. Дискуссионную площадку организовали в Академии управления при Президенте. В открытом диалоге приняли участие представители центральной избирательной комиссии, молодежной и научной среды.

Алексей Башан, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Важно понимать, что в следующие выборы 2030 года придут те, кому сегодня 13-17 лет. А это очень большое количество наших молодых граждан, которые станут избирателями. Этот процесс неизбежен, мы их ждем. И, конечно, нельзя тоже упустить это направление работы, чем занимается ЦИК, работы с тем, чтобы воспитывать и продвигать подрастающее поколение социально-ответственными людьми, которые не стоят в стороне.

Академия управления при Президенте выбрана в качестве дискуссионной площадки неслучайно. Именно это высшее учебное заведение является партнером ЦИК по научно-методическому обеспечению.