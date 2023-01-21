Около 250 тысяч долларов забрали у пенсионерки. Как мошенники выбирают жертв? Анонс «Большого города»

Актуальную тему обсудили на площадке ток-шоу «Большой город» . И вот о чем пойдет речь завтра, 22 января, в 10:00.

Новости Беларуси. Вы выиграли приз. Ваша зарплатная карта заблокирована. Ваш родственник попал в беду. На что еще способны телефонные мошенники, чтобы забрать ваши деньги? И почему пострадавшие так легко расстаются с накоплениями, а то и вовсе берут кредиты, чтобы решить проблему или спасти родственника?

Как не стать жертвой мобильного развода и не потерять свои деньги?

О каких цифрах идет речь? Ошарашьте нас.

Как мошенники выбирают своих жертв? Какие используют психологические приемы?

– Порядка 250 тысяч долларов. – У одной бабушки-пенсионерки? – Да.

В стрессе три реакции: бей, беги и ступор. И вас вводят в ступор.

Почему при всем обилии информации и предупреждений правоохранителей телефонные вымогатели продолжают отбирать деньги?