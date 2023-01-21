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Около 250 тысяч долларов забрали у пенсионерки. Как мошенники выбирают жертв? Анонс «Большого города»

21 января 2023 12:34
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Новости Беларуси. Вы выиграли приз. Ваша зарплатная карта заблокирована. Ваш родственник попал в беду. На что еще способны телефонные мошенники, чтобы забрать ваши деньги? И почему пострадавшие так легко расстаются с накоплениями, а то и вовсе берут кредиты, чтобы решить проблему или спасти родственника?

Актуальную тему обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 22 января, в 10:00.

Около 250 тысяч долларов забрали у пенсионерки. Как мошенники выбирают жертв? Анонс «Большого города»-1

Как не стать жертвой мобильного развода и не потерять свои деньги?

Около 250 тысяч долларов забрали у пенсионерки. Как мошенники выбирают жертв? Анонс «Большого города»-4

О каких цифрах идет речь? Ошарашьте нас.

Около 250 тысяч долларов забрали у пенсионерки. Как мошенники выбирают жертв? Анонс «Большого города»-7

– Порядка 250 тысяч долларов.
– У одной бабушки-пенсионерки?
– Да.

Как мошенники выбирают своих жертв? Какие используют психологические приемы?

Около 250 тысяч долларов забрали у пенсионерки. Как мошенники выбирают жертв? Анонс «Большого города»-10

В стрессе три реакции: бей, беги и ступор. И вас вводят в ступор.

Почему при всем обилии информации и предупреждений правоохранителей телефонные вымогатели продолжают отбирать деньги?

Около 250 тысяч долларов забрали у пенсионерки. Как мошенники выбирают жертв? Анонс «Большого города»-13

Плачут: «Мама, я попала под машину».

Около 250 тысяч долларов забрали у пенсионерки. Как мошенники выбирают жертв? Анонс «Большого города»-16

Ваша внучка попала в аварию.

Около 250 тысяч долларов забрали у пенсионерки. Как мошенники выбирают жертв? Анонс «Большого города»-19

50 тысяч рублей сложила в мешочек.

Около 250 тысяч долларов забрали у пенсионерки. Как мошенники выбирают жертв? Анонс «Большого города»-22

Ничего не поменялось, добавляются только предлоги, под которыми совершаются эти мошеннические действия обмана.

Что нужно делать, если вам позвонили? Сообщайте в милицию или действуйте сами! Не дайте курьеру лишить вас всех накоплений.

Около 250 тысяч долларов забрали у пенсионерки. Как мошенники выбирают жертв? Анонс «Большого города»-25

Взяла конверт, а после этого я ее за шкирку и к милиции.

Давайте держать удар.

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# Мошенничество # общество # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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