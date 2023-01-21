Около 250 тысяч долларов забрали у пенсионерки. Как мошенники выбирают жертв? Анонс «Большого города»
Новости Беларуси. Вы выиграли приз. Ваша зарплатная карта заблокирована. Ваш родственник попал в беду. На что еще способны телефонные мошенники, чтобы забрать ваши деньги? И почему пострадавшие так легко расстаются с накоплениями, а то и вовсе берут кредиты, чтобы решить проблему или спасти родственника?
Актуальную тему обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 22 января, в 10:00.
Как не стать жертвой мобильного развода и не потерять свои деньги?
О каких цифрах идет речь? Ошарашьте нас.
– Порядка 250 тысяч долларов.
– У одной бабушки-пенсионерки?
– Да.
Как мошенники выбирают своих жертв? Какие используют психологические приемы?
В стрессе три реакции: бей, беги и ступор. И вас вводят в ступор.
Почему при всем обилии информации и предупреждений правоохранителей телефонные вымогатели продолжают отбирать деньги?
Плачут: «Мама, я попала под машину».
Ваша внучка попала в аварию.
50 тысяч рублей сложила в мешочек.
Ничего не поменялось, добавляются только предлоги, под которыми совершаются эти мошеннические действия обмана.
Что нужно делать, если вам позвонили? Сообщайте в милицию или действуйте сами! Не дайте курьеру лишить вас всех накоплений.
Взяла конверт, а после этого я ее за шкирку и к милиции.
Давайте держать удар.
Подписывайтесь на нас в Telegram!