Новый свинокомплекс на 24 тысячи голов открыли в Пинском районе. Показываем, как устроена будущая «мясная фабрика»

Новости Беларуси. Новый свинокомплекс на 24 тысячи голов открыли в Пинском районе. Решение о строительстве еще одного такого объекта в Брестской области поддержал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приступили к работам весной 2022-го и меньше чем за год возвели ферму.

Комплекс отвечает всем современным требованиям эффективного животноводства. Он включает в себя несколько технологических площадок: ферму-репродуктор и ферму откорма, где будут выращиваться свиньи разных пород. На «мясной фабрике» планируется производить свыше 4,5 тысячи тонн свинины в год. С запуском комплекса в Пинском районе появится полсотни новых рабочих мест.