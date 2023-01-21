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Новый свинокомплекс на 24 тысячи голов открыли в Пинском районе. Показываем, как устроена будущая «мясная фабрика»

21 января 2023 11:42
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Новости Беларуси. Новый свинокомплекс на 24 тысячи голов открыли в Пинском районе. Решение о строительстве еще одного такого объекта в Брестской области поддержал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приступили к работам весной 2022-го и меньше чем за год возвели ферму.

Комплекс отвечает всем современным требованиям эффективного животноводства. Он включает в себя несколько технологических площадок: ферму-репродуктор и ферму откорма, где будут выращиваться свиньи разных пород. На «мясной фабрике» планируется производить свыше 4,5 тысячи тонн свинины в год. С запуском комплекса в Пинском районе появится полсотни новых рабочих мест.

Новый свинокомплекс на 24 тысячи голов открыли в Пинском районе. Показываем, как устроена будущая «мясная фабрика»-1

Сергей Шикеля, начальник свинокомплекса «Диковичи»:
Штат будет набираться не сразу, а поэтапно. В зависимости от того, на каком этапе нам кто нужен, на том этапе будем подбирать людей.

Новый свинокомплекс на 24 тысячи голов открыли в Пинском районе. Показываем, как устроена будущая «мясная фабрика»-4

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Область более говяжеемкая, и сегодня наши предприятия перерабатывающие, в том числе и Пинский мясокомбинат, ощущали технологическую нехватку мяса свинины. Это самый новый на сегодня построенный в стране. Их строится не так много, но этого требует время.

Новый комплекс позволит полностью закрыть потребность в сырье местного мясокомбината, который вынужден дозакупать недостающий объем в России. Параллельно ферма станет своеобразной страховкой и для других предприятий.

Новый свинокомплекс на 24 тысячи голов открыли в Пинском районе. Показываем, как устроена будущая «мясная фабрика»-7

Сегодня в Брестской области самая мощная мясная переработка в стране – на долю региона приходится производство почти половины колбасных изделий и треть мясных полуфабрикатов. При этом порядка 42 % продукции отправляется на экспорт.

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# Предприятия Беларуси # общество # Сергей Шикеля # Юрий Шулейко # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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