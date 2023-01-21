Лётно-тактические учения Союзного государства продолжаются в Беларуси. Они носят оборонительный характер

Воздушная разведка, авиационное прикрытие государственных объектов, доставка грузов и эвакуация раненых. На белорусских аэродромах продолжаются летно-тактические учения региональной группировки войск Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 21 января, авиационные подразделения выполняют задачи по предназначению со всех аэродромов ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил нашей страны. Как подчеркнули в Министерстве обороны, мероприятия носят исключительно оборонительный характер и призваны отработать методы разведки и обороны важных объектов.

Летно-тактические учения Беларуси и России продлятся до 1 февраля.