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Лётно-тактические учения Союзного государства продолжаются в Беларуси. Они носят оборонительный характер

21 января 2023 10:32
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Воздушная разведка, авиационное прикрытие государственных объектов, доставка грузов и эвакуация раненых. На белорусских аэродромах продолжаются летно-тактические учения региональной группировки войск Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лётно-тактические учения Союзного государства продолжаются в Беларуси. Они носят оборонительный характер-1

Сегодня, 21 января, авиационные подразделения выполняют задачи по предназначению со всех аэродромов ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил нашей страны. Как подчеркнули в Министерстве обороны, мероприятия носят исключительно оборонительный характер и призваны отработать методы разведки и обороны важных объектов.

Летно-тактические учения Беларуси и России продлятся до 1 февраля.

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# Военные учения # общество # Фотофакт

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