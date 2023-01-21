В Беларуси могут сделать всё. Выставка достижений отечественных учёных проходит в Минске

Новости Беларуси. Повод для гордости и мотивация на лучший результат. В Минске в эти дни проходит выставка научно-технических достижений белорусских ученых, предприятий, начинающих специалистов и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организовать столь масштабный форум, чтобы у каждого была возможность испытать гордость за своих соотечественников, поручил Президент. В экспозиции свыше 400 образцов передовых технологий и еще больше посетителей. Акцент на то, что актуально и нужно сегодня. Медицинская, промышленная, космическая зоны открывают глаза на то, что может и делает Беларусь. Лукашенко: в Беларуси достаточно научно-технических разработок не только для обороны, но и для мирной жизни. Подробнее здесь.

Особое внимание – экологии. Сегодня уплотняется застройка, расширяются города, на многих территориях запрещено высаживать высокорослые растения. Однако игнорировать или отказываться от зеленых оазисов опасно. Специалисты нашли решение – карликовые деревья гармонично впишутся как на парковках, так и крышах зданий.

Евгений Кондратов, старший научный сотрудник Центрального ботанического сада:

Увеличивается асфальтобетонное покрытие, оно нагревается на солнце, повышается температура в городе. В городе всегда температура выше, чем в деревне. А если мы асфальтобетонное покрытие засаживаем чем-то, даже в контейнерах – сокращается площадь, увеличивается кислород, опять же фитонциды и экология в любом случае. Те же крыши – можно целые сады разбивать на крыше, но нужны растения, которые не будут разрастаться настолько сильно, чтобы повреждать бетон.

Михаил Малашко:

Мне очень понравился вот этот вертолет, он беспилотный. Удивляет выставка в своих больших габаритах, на улице я заметил комбайн, много чего. Хорошие машины, вертолеты. Сел в вертолет, сам удивился, что мало летает, разгоняется. А так выставка хорошая.

Что меня больше впечатлило, так это дроны, которые связаны с сельским хозяйством. Это очень выглядит интересно. Если это не просто какие-то пустые пустышки, а действительно рабочее устройство – это классно.

Анна Струневская:

Нам очень нравится, потому что экспонатов много и организовано хорошо. Много народа, но в то же время можно подробно каждый стенд рассмотреть. В общем, нам очень нравится, мы еще хотим посмотреть побольше. Мы с мальчиками пойдем посмотрим беспилотные аппараты, потому что нам это очень интересно.