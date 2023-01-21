В Беларуси могут сделать всё. Выставка достижений отечественных учёных проходит в Минске
Новости Беларуси. Повод для гордости и мотивация на лучший результат. В Минске в эти дни проходит выставка научно-технических достижений белорусских ученых, предприятий, начинающих специалистов и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организовать столь масштабный форум, чтобы у каждого была возможность испытать гордость за своих соотечественников, поручил Президент. В экспозиции свыше 400 образцов передовых технологий и еще больше посетителей. Акцент на то, что актуально и нужно сегодня. Медицинская, промышленная, космическая зоны открывают глаза на то, что может и делает Беларусь.
Лукашенко: в Беларуси достаточно научно-технических разработок не только для обороны, но и для мирной жизни. Подробнее здесь.
Особое внимание – экологии. Сегодня уплотняется застройка, расширяются города, на многих территориях запрещено высаживать высокорослые растения. Однако игнорировать или отказываться от зеленых оазисов опасно. Специалисты нашли решение – карликовые деревья гармонично впишутся как на парковках, так и крышах зданий.
Евгений Кондратов, старший научный сотрудник Центрального ботанического сада:
Увеличивается асфальтобетонное покрытие, оно нагревается на солнце, повышается температура в городе. В городе всегда температура выше, чем в деревне. А если мы асфальтобетонное покрытие засаживаем чем-то, даже в контейнерах – сокращается площадь, увеличивается кислород, опять же фитонциды и экология в любом случае. Те же крыши – можно целые сады разбивать на крыше, но нужны растения, которые не будут разрастаться настолько сильно, чтобы повреждать бетон.
Михаил Малашко:
Мне очень понравился вот этот вертолет, он беспилотный. Удивляет выставка в своих больших габаритах, на улице я заметил комбайн, много чего. Хорошие машины, вертолеты. Сел в вертолет, сам удивился, что мало летает, разгоняется. А так выставка хорошая.
Что меня больше впечатлило, так это дроны, которые связаны с сельским хозяйством. Это очень выглядит интересно. Если это не просто какие-то пустые пустышки, а действительно рабочее устройство – это классно.
Анна Струневская:
Нам очень нравится, потому что экспонатов много и организовано хорошо. Много народа, но в то же время можно подробно каждый стенд рассмотреть. В общем, нам очень нравится, мы еще хотим посмотреть побольше. Мы с мальчиками пойдем посмотрим беспилотные аппараты, потому что нам это очень интересно.
Среди посетителей выставки много специалистов. Целенаправленно они интересуются разработками для промышленного сектора. Важно, что подобные инновации созданы не только для актуализации рабочего процесса, но также выполняют задачу импортозамещения. Научно-технический форум уже в день старта показал и доказал тем, кто не верил, что сегодня в Беларуси могут сделать все, причем без посторонней помощи. Наука – одна из важнейших составляющих независимости нашей страны.
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