Около 13 тыс. военнослужащих примут участие в учениях «Запад-2025»

Союзнические отношения Минска и Москвы и общее оборонное пространство диктует тесное сотрудничество военных ведомств Беларуси и России. Одной из ключевых задач является повышение слаживания войск и работы штабов. Именно с этой целью пройдут совместные учения «Запад-2025», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они запланированы на осень и развернутся одновременно на полигонах двух стран. Учитывая нагнетающую риторику руководства западных государств по отношению к учениям, Александр Лукашенко вынужден в очередной раз подчеркивать , что они носят исключительно оборонительный характер.

Учения «Запад» проходят раз в два года, последние состоялись в 2021. В 2023 учения отменили ввиду ситуации на Украине. В этом году участие примут порядка 13 тысяч белорусских военнослужащих, также активно будет задействована совместная региональная группировка войск. Что касается сценария учений, будут включены передовые методы ведения современной войны, в том числе с учетом опыта СВО.

Чего нельзя сказать об учениях США «Дефендер-25», которые стартовали 11 мая. И носят наступательный характер, в частности отрабатывается перемещение войск из Северной Америки в Европу. А также воздушно-десантные операции, преимущественно в Прибалтике. Как отмечают эксперты, так Пентагон пытается компенсировать слабую военную логистику Балтийского региона.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Эти учения не будут носить абстрактный характер. Мы именно учтем проведение учений Соединенными Штатами и их союзниками, учтем военно-политическую обстановку, которая складывается сегодня на нашем направлении. Исходя из этого, мы проведем данные учения.

Важность того, что в этих учениях прежде всего будут отработаны самые современные формы и способы применения войск. Именно с учетом специальной военной операции. Будет ли применение «Орешника» и тактического ядерного оружия отрабатываться, можно предположить, что да. Потому что далее вопросы, которые затрагивались, были вопросами военно-технического сотрудничества, что немаловажно.

Что до укрепления оборонного пространства Союзного государства, работа ведется по трем направлениям. Одно из них – обучение военнослужащих Беларуси в вузах России. Сегодня это порядка 300 человек. Также развивается военно-техническое сотрудничество. Авиация, беспилотники, системы РЭП – это традиционные направления. Ядерное вооружение – исключительное.

Что касается применения тактического ядерного оружия, как неоднократно подчеркивал глава государства, оно будет задействовано только в случае, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза.