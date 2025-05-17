В Москве +20, дожди, теплее всего в Мадриде – погода в Европе на неделю

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В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду без существенных осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +20 градусов. В Вене +17. В Риме ожидается +23. В Мадрид придет жара – до +29 градусов. В испанской столице без осадков.

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +20. Кратковременный дождь пройдет на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +20, будет облачно с прояснениями. +24 будет отмечено в Афинах, без осадков.