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В Москве +20, дожди, теплее всего в Мадриде – погода в Европе на неделю

17 мая 2025 16:09
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К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»! 

В Москве +20, дожди, теплее всего в Мадриде – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду без существенных осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +20 градусов. В Вене +17. В Риме ожидается +23. В Мадрид придет жара – до +29 градусов. В испанской столице без осадков.

В Москве +20, дожди, теплее всего в Мадриде – погода в Европе на неделю-4

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +20. Кратковременный дождь пройдет на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +20, будет облачно с прояснениями. +24 будет отмечено в Афинах, без осадков.

В Москве +20, дожди, теплее всего в Мадриде – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +12 в дневные часы, пройдет дождь. В Вильнюсе +10. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +13, ожидается облачная с прояснениями погода. +16 в Киеве, пройдет дождь. В Москве +20, не обойдется без осадков.

# Погода

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