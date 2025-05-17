«Соглашения имеют два компонента». Политолог о переговорах в Стамбуле

Турецкий Стамбул в эпицентре планетарного внимания. Именно здесь состоялись переговоры между Москвой и Киевом. Состоялись, и в этом их главный итог! При этом стороны договорились о продолжении диалога, а также об обмене пленными по формуле 1000 на 1000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, Москва и Киев условились, что каждая сторона в деталях представит собственное видение «возможного будущего прекращение огня». И вот этот рубеж, безусловно, станет поводом для продолжения диалога. С начала конфликта на Украине стороны предприняли несколько попыток урегулирования. Первые три раунда переговоров прошли в Беларуси. Итоги пятничных переговоров, безусловно, стали, если хотите, мировым моментом истины. И вот здесь уж точно видно, кто чем дышит и кому действительно нужен мир. Пресс-секретарь Президента Беларуси прокомментировала итоги переговоров в Стамбуле.

Так, лидеры Великобритании и Польши назвали переговорную позицию Москвы «неприемлемой», а президент Франции снова пригрозил России санкциями. При этом канцлер ФРГ назвал встречу делегаций «позитивным сигналом», но все же выразил разочарование. Персонально от Дональда Трампа комментариев в этот день не было, но вот что пишет американская пресса, и это уже показательно: «Вопреки прогнозам, первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией прошли весьма успешно. Самое главное – обе стороны договорились продолжать переговоры», – резюмирует издание American Conservative. Этот же портал призывает Вашингтон и дальше способствовать мирным переговорам, не обращая внимания на грозные требования европейцев оказывать давление на Москву. А вот что пишет New York Times: «От переговоров не ожидали значительных прорывов, и даже президент США Дональд Трамп, изначально их поддерживавший, говорил об этом». При этом издание подчеркивает, что сама встреча ознаменовала тактическую победу президента России, поскольку переговоры состоялись без договоренности о прекращении огня, на чем настаивали Украина и почти все ее западные сторонники. Препятствовать переговорам действительно пытался Владимир Зеленский. Очевидно, накануне выдвигая ультиматумом о приемлемости лишь встречи в верхах, он рассчитывал на срыв диалога, однако реакция Вашингтона вынудила украинских переговорщиков прилететь в Стамбул. Переговоры состоялись. Пока предметными их назвать сложно. Но о чем можно говорить с уверенностью, что условия будет диктовать Россия, учитывая ситуацию на земле. Это касается и вопроса территорий, и обмена военнопленными.