«Соглашения имеют два компонента». Политолог о переговорах в Стамбуле
Турецкий Стамбул в эпицентре планетарного внимания. Именно здесь состоялись переговоры между Москвой и Киевом. Состоялись, и в этом их главный итог! При этом стороны договорились о продолжении диалога, а также об обмене пленными по формуле 1000 на 1000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, Москва и Киев условились, что каждая сторона в деталях представит собственное видение «возможного будущего прекращение огня». И вот этот рубеж, безусловно, станет поводом для продолжения диалога.
С начала конфликта на Украине стороны предприняли несколько попыток урегулирования. Первые три раунда переговоров прошли в Беларуси. Итоги пятничных переговоров, безусловно, стали, если хотите, мировым моментом истины. И вот здесь уж точно видно, кто чем дышит и кому действительно нужен мир.
Пресс-секретарь Президента Беларуси прокомментировала итоги переговоров в Стамбуле.
Так, лидеры Великобритании и Польши назвали переговорную позицию Москвы «неприемлемой», а президент Франции снова пригрозил России санкциями. При этом канцлер ФРГ назвал встречу делегаций «позитивным сигналом», но все же выразил разочарование.
Персонально от Дональда Трампа комментариев в этот день не было, но вот что пишет американская пресса, и это уже показательно: «Вопреки прогнозам, первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией прошли весьма успешно. Самое главное – обе стороны договорились продолжать переговоры», – резюмирует издание American Conservative.
Этот же портал призывает Вашингтон и дальше способствовать мирным переговорам, не обращая внимания на грозные требования европейцев оказывать давление на Москву. А вот что пишет New York Times: «От переговоров не ожидали значительных прорывов, и даже президент США Дональд Трамп, изначально их поддерживавший, говорил об этом». При этом издание подчеркивает, что сама встреча ознаменовала тактическую победу президента России, поскольку переговоры состоялись без договоренности о прекращении огня, на чем настаивали Украина и почти все ее западные сторонники.
Препятствовать переговорам действительно пытался Владимир Зеленский. Очевидно, накануне выдвигая ультиматумом о приемлемости лишь встречи в верхах, он рассчитывал на срыв диалога, однако реакция Вашингтона вынудила украинских переговорщиков прилететь в Стамбул.
Переговоры состоялись. Пока предметными их назвать сложно. Но о чем можно говорить с уверенностью, что условия будет диктовать Россия, учитывая ситуацию на земле. Это касается и вопроса территорий, и обмена военнопленными.
Андрей Лазуткин, политолог:
Соглашения имеют два компонента. Первый – подписание договора, который был ранее в Стамбуле уже парафирован, нейтральный статус Украины, законы о статусе русского языка и отдельные моменты, которые, возможно, будут по территориям. Но территории – это второй большой блок вопросов, потому что пока непонятно, на какие уступки пойдет Россия и Украина? С одной стороны Россия предлагает выход в ВСУ на границы областей.
Таким образом, это будет сдача восточных районов, четыре области, плюс, возможно, какие-то буферные зоны. Украина на это тоже не пошла. И со стороны Украины мы пока не видим никаких уступок в этом плане. Если будет какое-то реальное соглашение по территориям, это, скорее всего, будет остановка по линии фронта. Не передача полностью областей и не выход России обратно на какие-то границы, а то, что есть сейчас. Но это «сейчас» может растягиваться еще на месяц, год, полгода, смотря как быстро пойдут переговоры. И вот это именно то, о чем говорил Путин, что каждое новое предложение будет с учетом реалий на земле, которые все время меняются в пользу России.