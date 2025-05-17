Прямой эфир

Стамбульские переговоры. Есть ли реальный шанс на успех? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

17 мая 2025 16:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стамбульские переговоры. Есть ли реальный шанс на успех или же нас ждет очередная эскалация?

Стамбульские переговоры. Есть ли реальный шанс на успех? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-2

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог (Россия):
Россия готова к миру, и четко совершенно сформулированы условия.

Спиридон Килинкаров, украинский политик: 
В случае срыва переговоров или нежелания украинской стороны идти на какие-то компромиссы это закончится более масштабной и более агрессивной войной на поле боя со всеми вытекающими последствиями.

Стамбульские переговоры. Есть ли реальный шанс на успех? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

Никола Миркович, глава неправительственной организации «Запад-Восток»:
Если европейцы действительно вступят в войну, непреднамеренно или намеренно, и это превратит всю Европу в одно большое кладбище.

Стамбульские переговоры. Есть ли реальный шанс на успех? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-6

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук:  
Все руководство основных государств Европы сегодня живет или существует только благодаря идее противодействия России.

Василий Фатигаров:
Если они захотят, конфликт завершится прямо здесь и сейчас. 

# Международная политика # Василий Фатигаров # Спиридон Килинкаров # Надежда Сасс

Другие новости рубрики

Все новости
В Москве +20, дожди, теплее всего в Мадриде – погода в Европе на неделю
17 мая 2025 16:09

В Москве +20, дожди, теплее всего в Мадриде – погода в Европе на неделю

До +19, дожди и грозы – погода в Беларуси на неделю
17 мая 2025 16:09

До +19, дожди и грозы – погода в Беларуси на неделю

Семейный велофестиваль «Першы ровар» прошёл во Фрунзенском районе Минска
17 мая 2025 13:53

Семейный велофестиваль «Першы ровар» прошёл во Фрунзенском районе Минска