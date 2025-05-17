Стамбульские переговоры. Есть ли реальный шанс на успех или же нас ждет очередная эскалация?

Спиридон Килинкаров, украинский политик: В случае срыва переговоров или нежелания украинской стороны идти на какие-то компромиссы это закончится более масштабной и более агрессивной войной на поле боя со всеми вытекающими последствиями.

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог (Россия): Россия готова к миру, и четко совершенно сформулированы условия.

Никола Миркович, глава неправительственной организации «Запад-Восток»: Если европейцы действительно вступят в войну, непреднамеренно или намеренно, и это превратит всю Европу в одно большое кладбище.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук:

Все руководство основных государств Европы сегодня живет или существует только благодаря идее противодействия России.

Василий Фатигаров:

Если они захотят, конфликт завершится прямо здесь и сейчас.