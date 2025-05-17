Стамбульские переговоры. Есть ли реальный шанс на успех или же нас ждет очередная эскалация?
Стамбульские переговоры. Есть ли реальный шанс на успех или же нас ждет очередная эскалация?
Василий Фатигаров, военный журналист, политолог (Россия):
Россия готова к миру, и четко совершенно сформулированы условия.
Спиридон Килинкаров, украинский политик:
В случае срыва переговоров или нежелания украинской стороны идти на какие-то компромиссы это закончится более масштабной и более агрессивной войной на поле боя со всеми вытекающими последствиями.
Никола Миркович, глава неправительственной организации «Запад-Восток»:
Если европейцы действительно вступят в войну, непреднамеренно или намеренно, и это превратит всю Европу в одно большое кладбище.
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук:
Все руководство основных государств Европы сегодня живет или существует только благодаря идее противодействия России.
Василий Фатигаров:
Если они захотят, конфликт завершится прямо здесь и сейчас.