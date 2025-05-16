Ни на кого мы нападать не собираемся – Лукашенко об предстоящих военных учениях Беларуси и России

Беларусь и Россия планируют предстоящие совместные учения, которые пройдут в 2025 году на полигонах двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ни на кого нападать не собираются. Об этом заявил Президент на встрече с министром обороны России во Дворце Независимости. Стороны обсудили дальнейшую работу по укреплению оборонного пространства Союзного государства. Речь шла и о предстоящих военных учениях. Они пройдут в сентябре и будут носить исключительно оборонительный характер, подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу сказать, что к учениям мы готовы. Ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что эти учения наши и носят оборонительный характер. И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. Ну, это их дело. Пусть думают. У нас принято решение на уровне Президента по проведению учений. С Владимиром Владимировичем мы обсуждали этот вопрос. Что касается нашей части, на полигонах Беларуси, мы готовы. Мы готовы к тому, чтобы, куда надо, вылететь по плану на полигоны России. Наоборот – принять российские войска. И провести совместные учения нашей совместной группировки войск, которая создана в Союзном государстве.