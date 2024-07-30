Командовал боем, несмотря на ранение! О подвиге и судьбе Героя СССР Анатолия Хуторянского

Мечтал быть учителем, стал бесстрашным танкистом. Герой Советского Союза Анатолий Хуторянский прошел Сталинградскую битву и сражение на Курской дуге, но пал смертью храбрых на белорусской земле, освобождая Гомельщину от фашистских оккупантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как благодарное поколение хранит память о подвиге командира танковой роты, расскажет Анна Корольчук.

Тихая, зеленая улица в микрорайоне Прудок в северной части Гомеля, протяженностью более километра. Она носит имя Героя Советского Союза Анатолия Хуторянского, отважного танкиста, который особо отличился в боях за освобождение региона от фашистских оккупантов.

Родился Анатолий Хуторянский в 1919 году в Украине. Еще в детстве с семьей переехал в Дагестан, где окончил школу. Юноша мечтал стать учителем и поступил в краснодарский институт, но вероломное нападение Германии на Советский Союз изменило все планы. Как и миллионы сверстников, Анатолий отправился в военкомат. Оттуда студента командировали в Сталинградское танковое училище, где он старательно осваивал военное дело. Педагоги видели в Хуторянском смелого и умного командира. И не ошиблись.