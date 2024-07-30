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Командовал боем, несмотря на ранение! О подвиге и судьбе Героя СССР Анатолия Хуторянского

30 июля 2024 17:30
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Мечтал быть учителем, стал бесстрашным танкистом. Герой Советского Союза Анатолий Хуторянский прошел Сталинградскую битву и сражение на Курской дуге, но пал смертью храбрых на белорусской земле, освобождая Гомельщину от фашистских оккупантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как благодарное поколение хранит память о подвиге командира танковой роты, расскажет Анна Корольчук.

Командовал боем, несмотря на ранение! О подвиге и судьбе Героя СССР Анатолия Хуторянского-1

Тихая, зеленая улица в микрорайоне Прудок в северной части Гомеля, протяженностью более километра. Она носит имя Героя Советского Союза Анатолия Хуторянского, отважного танкиста, который особо отличился в боях за освобождение региона от фашистских оккупантов.

Командовал боем, несмотря на ранение! О подвиге и судьбе Героя СССР Анатолия Хуторянского-4

Родился Анатолий Хуторянский в 1919 году в Украине. Еще в детстве с семьей переехал в Дагестан, где окончил школу. Юноша мечтал стать учителем и поступил в краснодарский институт, но вероломное нападение Германии на Советский Союз изменило все планы. Как и миллионы сверстников, Анатолий отправился в военкомат. Оттуда студента командировали в Сталинградское танковое училище, где он старательно осваивал военное дело. Педагоги видели в Хуторянском смелого и умного командира. И не ошиблись.

Командовал боем, несмотря на ранение! О подвиге и судьбе Героя СССР Анатолия Хуторянского-7

Молодой лейтенант возглавил взвод 253-го танкового полка 21-й армии Сталинградского фронта. В тяжелых боях за город-герой Анатолий приобрел опыт и уверенность в себе и экипаже. За успехи был награжден орденом Красной Звезды. Хуторянский не раз горел в танке и был ранен, но судьба была благосклонна к отважному бойцу. После госпиталя он отправился воевать на Курскую дугу, где состоялось крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны. Затем красноармейцы взяли направление на Брянск, Орел и Беларусь.

Подробности в нашем видеосюжете.

# Великая Отечественная война # общество # Анна Корольчук

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