В Минске переложили свыше 30 км водопроводных и канализационных сетей с начала 2024-го

Акцент сделан на том, чтобы перекладывать сети закрытым способом без нарушения благоустройства. Продолжается поиск скрытых утечек. Если в прошлом году обследовали 800 километров трубопроводов, то сейчас стоит задача обследовать тысячу. Выявленные повреждения оперативно устраняются.

Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:

В первую очередь перекладываются сети сверхнормативные. У нас есть соответствующие нормативные акты, которые говорят о том, что не менее 3 % в год должны перекладываться сверхнормативных сетей: как по воде, так и по канализации.