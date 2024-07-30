В Минске переложили свыше 30 км водопроводных и канализационных сетей с начала 2024-го

В Минске переложат более 60 км водопроводных и канализационных сетей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Свыше половины работ выполнено.
В Минске переложат более 60 км водопроводных и канализационных сетей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Свыше половины работ выполнено.
Акцент сделан на том, чтобы перекладывать сети закрытым способом без нарушения благоустройства. Продолжается поиск скрытых утечек. Если в прошлом году обследовали 800 километров трубопроводов, то сейчас стоит задача обследовать тысячу. Выявленные повреждения оперативно устраняются.
Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:
В первую очередь перекладываются сети сверхнормативные. У нас есть соответствующие нормативные акты, которые говорят о том, что не менее 3 % в год должны перекладываться сверхнормативных сетей: как по воде, так и по канализации.
Продолжается работа по переводу Минска на артезианское водоснабжение. Готовность объекта – 70 %.