Прямой эфир

В Минске переложили свыше 30 км водопроводных и канализационных сетей с начала 2024-го

30 июля 2024 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске переложат более 60 км водопроводных и канализационных сетей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Свыше половины работ выполнено.

В Минске переложили свыше 30 км водопроводных и канализационных сетей с начала 2024-го-1

Акцент сделан на том, чтобы перекладывать сети закрытым способом без нарушения благоустройства. Продолжается поиск скрытых утечек. Если в прошлом году обследовали 800 километров трубопроводов, то сейчас стоит задача обследовать тысячу. Выявленные повреждения оперативно устраняются.

В Минске переложили свыше 30 км водопроводных и канализационных сетей с начала 2024-го-4

Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:
В первую очередь перекладываются сети сверхнормативные. У нас есть соответствующие нормативные акты, которые говорят о том, что не менее 3 % в год должны перекладываться сверхнормативных сетей: как по воде, так и по канализации.

В Минске переложили свыше 30 км водопроводных и канализационных сетей с начала 2024-го-7

Продолжается работа по переводу Минска на артезианское водоснабжение. Готовность объекта – 70 %.

# Водоснабжение # общество # Федор Римашевский # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Командовал боем, несмотря на ранение! О подвиге и судьбе Героя СССР Анатолия Хуторянского
30 июля 2024 17:30

Командовал боем, несмотря на ранение! О подвиге и судьбе Героя СССР Анатолия Хуторянского

Аграрии Барановичского района первыми в стране намолотили свыше 100 тысяч тонн зерновых
30 июля 2024 17:26

Аграрии Барановичского района первыми в стране намолотили свыше 100 тысяч тонн зерновых

«Никаких кумовства и круговой поруки!» Лукашенко о выборах членов НАН Беларуси
30 июля 2024 17:13

«Никаких кумовства и круговой поруки!» Лукашенко о выборах членов НАН Беларуси