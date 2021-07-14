Около 10% взрослых привились от коронавируса в Узденском районе. Где можно записаться?

Новости Беларуси. В Минской области продолжается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. В Узденском районе уже привиты около 10 % взрослого населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего в районе планируют вакцинировать 14,5 тысячи человек. Прививки делают российским препаратом «Спутник V» и китайским Vero Cell. Вакцины двухкомпонентные, с интервалом в три недели.

Первым компонентом привились около 2 000 жителей района, вторым – более 1 300 человек. Сделать прививки можно абсолютно бесплатно, записавшись на сайте поликлиники либо по телефону регистратуры. Кроме того, в Узденской районной больнице сформирована выездная бригада для вакцинации населения на предприятиях и на дому.