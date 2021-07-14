Около 10% взрослых привились от коронавируса в Узденском районе. Где можно записаться?

Новости Беларуси. В Минской области продолжается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. В Узденском районе уже привиты около 10 % взрослого населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области продолжается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. В Узденском районе уже привиты около 10 % взрослого населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Всего в районе планируют вакцинировать 14,5 тысячи человек. Прививки делают российским препаратом «Спутник V» и китайским Vero Cell. Вакцины двухкомпонентные, с интервалом в три недели.
Первым компонентом привились около 2 000 жителей района, вторым – более 1 300 человек. Сделать прививки можно абсолютно бесплатно, записавшись на сайте поликлиники либо по телефону регистратуры. Кроме того, в Узденской районной больнице сформирована выездная бригада для вакцинации населения на предприятиях и на дому.
Наталья Кандыбович, врач общей практики поликлиники Узденской центральной районной больницы:
Вакцинация проводится и в амбулаториях, у них есть все необходимое для вакцинации и пациентов, которые находятся на дому и не могут прийти в амбулаторию. Согласно Национальному плану мероприятий по вакцинации от инфекции COVID-19, на данный момент медработников привито первым компонентом 76 %, вторым компонентом – почти 56 %. Лица, которые находятся в учреждениях круглосуточного пребывания, привиты на 80 %. Работники учреждений образования привиты на 23,5 %, а работники социального обслуживания – на 40 %.
Кстати, пациентам, которые получили оба компонента препарата, выдаются специальные сертификаты, подтверждающие вакцинацию. Такая услуга платная.
Читайте также:
«Они добросовестные граждане». Врач о том, как идёт вакцинация людей старше 60 лет
«Без талонов и предварительной записи». В Дзержинском районе открыли дополнительные пункты вакцинации
Пункт вакцинации от коронавируса открылся в индустриальном парке «Великий камень». Прививают местных жителей