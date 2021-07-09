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«Они добросовестные граждане». Врач о том, как идёт вакцинация людей старше 60 лет

09 июля 2021 15:14
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Новости Беларуси. 250 тысяч минчан вакцинировались от COVID-19. 170 тысяч из них привились в том числе вторым компонентом. Число иммунизированных жителей Минска постоянно растет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Они добросовестные граждане». Врач о том, как идёт вакцинация людей старше 60 лет -1

Активизировать кампанию помогают прививочные центры. Их в Минске уже 28. Они работают на базе крупных торговых центров и универмагов во всех районах. Благодаря такой доступности ежедневно вакцинацию проходят более 8 000 человек.

«Они добросовестные граждане». Врач о том, как идёт вакцинация людей старше 60 лет -4

Мария Навышная, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Проводится широкомасштабная информационно-образовательная работа среди населения, в том числе среди трудовых коллективов. Лекции, беседы, семинары проводятся, безусловно, доверие к вакцинации растет. С людьми более старшего возраста (60+) активно проводит работу лечебная структура – это врачи-терапевты в поликлиниках. Но с людьми старшего возраста вопросов у нас нет по вакцинации, они добросовестные граждане, все приходят вакцинироваться. Нами проводится постоянный мониторинг осложнений, который регистрируется на различные виды прививок, но хочу сказать, что на вакцинацию против инфекции COVID-19 осложнений у нас зарегистрировано не было.

«Они добросовестные граждане». Врач о том, как идёт вакцинация людей старше 60 лет -7

Желающих пройти вакцинацию также ждут в больницах и поликлиниках. Обратиться нужно по месту регистрации. Для формирования коллективного иммунитета, необходимо привить не меньше 60 % населения.

# Вакцинация # общество # Мария Навышная # Фотофакт

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