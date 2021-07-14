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Ожидает гарантийного ремонта. Почему закрыли светомузыкальный фонтан на Свислочи?

14 июля 2021 16:55
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Новости Беларуси. Светомузыкальный фонтан на Свислочи закрыли на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ожидает гарантийного ремонта. Почему закрыли светомузыкальный фонтан на Свислочи?-1

Перерыв в работе водного гейзера связан с поломкой оборудования. Произошел порыв трубы высокого давления. Специалисты фонтан отключили, теперь он ожидает гарантийного ремонта. Как долго он продлится, пока не говорят. Как только трубу заменят, светомузыкальное водное шоу вновь будет радовать минчан.

Ожидает гарантийного ремонта. Почему закрыли светомузыкальный фонтан на Свислочи?-4

Владислав Догилев, начальник участка по эксплуатации городских фонтанов «Минскзеленстроя»:
В помещении насосной фонтана на Свислочи образовался порыв трубы высокого давления, в результате чего оборудование фонтана было выключено. Неисправность будет устраняться в рамках гарантийных обязательств.

# Фонтаны Минска # общество # Владислав Догилев # Фотофакт

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