Ожидает гарантийного ремонта. Почему закрыли светомузыкальный фонтан на Свислочи?

Новости Беларуси. Светомузыкальный фонтан на Свислочи закрыли на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перерыв в работе водного гейзера связан с поломкой оборудования. Произошел порыв трубы высокого давления. Специалисты фонтан отключили, теперь он ожидает гарантийного ремонта. Как долго он продлится, пока не говорят. Как только трубу заменят, светомузыкальное водное шоу вновь будет радовать минчан.