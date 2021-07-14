«Даже в жару маска должна быть». Медики призывают не забывать о средствах индивидуальной защиты

Новости Беларуси. Медики призывают минчан не забывать о соблюдении масочного режима в общественных местах. С приходом жаркой погоды горожане стали чаще забывать о средствах индивидуальной защиты, поэтому в торговых центрах проводят ежедневный мониторинг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Многие покупатели носят маску скорее для видимости: спускают ее на подбородок, не закрывая полностью лицо. Однако при таком использовании защитить себя и других вряд ли удастся. Стоит отметить, что на кассах посетителей без маски в большинстве случаев не обслуживают. Руководители торговых предприятий могут понести наказание за сотрудников, которые пренебрегают защитой.

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Предприятиям выдаются рекомендации по соблюдению масочного режима. Обращаем внимание непосредственно сотрудников магазинов на то, чтобы напоминали посетителям о том, что в торговом объекте нужно находиться в маске. На всех входных группах всех объектах торговли размещены объявления о том, что действует масочный режим и обслуживание без масок не осуществляется.

Мера предосторожности, которая позволит снизить заболеваемость, поэтому я считаю, что лучше носить, лучше поберечь и себя, и окружающих.