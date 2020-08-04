Около 1000 избирательных участков для голосования создано в Минской области

Новости Беларуси. В Беларуси началось досрочное голосование на президентских выборах. В центральном регионе свой голос за того или иного кандидата смогут отдать более 1 миллиона 100 тысяч избирателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области создано около 1 000 участков. Они работают с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Досрочно голосуют представители разных поколений и профессий – те, кто не смогут посетить участки 9 августа.

Елена Лаврецкая, заведующая фермой сельхозпредприятия:

9 августа я не могу прийти, потому что я уезжаю к сыну. У сына день рождения. Созданы условия сейчас, конечно, лучшие для населения, для работающих. Когда я пришла на ферму, мы сдавали 3 тонны молока, сейчас мы сдаем 9,6. Поголовье у нас увеличилось.

Ирина Могильницкая, председатель избирательной комиссии Курганского участка для голосования № 19:

Созданы условия для голосования людей с ограниченными возможностями. Оформлен уголок избирателей. Все списки избирателей выверены. Включены в списки люди, которые будут в день голосования 9 августа осуществлять голосование на дому. Все наши члены избирательной комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты, также у нас имеется антисептик для рук и для самих избирателей приходящих.