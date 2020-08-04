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На предприятиях в Минске активно обсуждают Послание Президента. И вот что говорят сотрудники кондитерской фабрики

04 августа 2020 15:58
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Новости Беларуси. В Минске в ближайшие пять лет необходимо реализовать два крупных инвестиционных проекта. Об этом в том числе 4 августа говорил глава государства во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ключевые темы, озвученные Президентом, активно обсуждают в трудовых коллективах. О Послании говорят на производствах и в цехах. Главное экономическое развитие страны, обновление производств и рост зарплат.

На предприятиях в Минске активно обсуждают Послание Президента. И вот что говорят сотрудники кондитерской фабрики-1

Так, например, на крупнейшем в стране предприятии по выпуску кондитерских изделий в свое время по поручению Президента была проведена модернизация. Запустили современные линии, выросла и производительность. Удалось не только сохранить коллектив, но и создать новые рабочие места. Предприятие не закрывалось и во время пандемии. Коллектив выпускал продукцию и регулярно получал заработную плату.

На предприятиях в Минске активно обсуждают Послание Президента. И вот что говорят сотрудники кондитерской фабрики-4

Марина Суперфин, председатель первичной профсоюзной организации предприятия:
Президент уделил большое внимание строительству новых предприятий. Это будет создание новых рабочих мест не только для нашего, допустим, предприятия, но и вообще во всем городе и в нашей стране.

На предприятиях в Минске активно обсуждают Послание Президента. И вот что говорят сотрудники кондитерской фабрики-7

Дмитрий Рыжевич, мастер предприятия:
Президент также затронул тему карантина. И очень хорошо, что большие наши предприятия (и не только большие предприятия) не закрылись, а все-таки работали. Люди больше хотели, конечно же, работать, потому что нужно было получать зарплату и кормить детей.

На предприятиях в Минске активно обсуждают Послание Президента. И вот что говорят сотрудники кондитерской фабрики-10

Кроме того, знаковым объектом будущей пятилетки для столицы и страны в целом станет скоростная электричка из Минска в аэропорт. Этой темы также коснулся глава государства во время послания. Ветка до воздушной гавани пройдет через индустриальный парк «Великий камень», обеспечив дополнительное транспортное развитие и городам-спутникам.

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Марина Суперфин # Дмитрий Рыжевич # Фотофакт

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