На предприятиях в Минске активно обсуждают Послание Президента. И вот что говорят сотрудники кондитерской фабрики

Новости Беларуси. В Минске в ближайшие пять лет необходимо реализовать два крупных инвестиционных проекта. Об этом в том числе 4 августа говорил глава государства во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ключевые темы, озвученные Президентом, активно обсуждают в трудовых коллективах. О Послании говорят на производствах и в цехах. Главное – экономическое развитие страны, обновление производств и рост зарплат.