На предприятиях в Минске активно обсуждают Послание Президента. И вот что говорят сотрудники кондитерской фабрики
Новости Беларуси. В Минске в ближайшие пять лет необходимо реализовать два крупных инвестиционных проекта. Об этом в том числе 4 августа говорил глава государства во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ключевые темы, озвученные Президентом, активно обсуждают в трудовых коллективах. О Послании говорят на производствах и в цехах. Главное – экономическое развитие страны, обновление производств и рост зарплат.
Так, например, на крупнейшем в стране предприятии по выпуску кондитерских изделий в свое время по поручению Президента была проведена модернизация. Запустили современные линии, выросла и производительность. Удалось не только сохранить коллектив, но и создать новые рабочие места. Предприятие не закрывалось и во время пандемии. Коллектив выпускал продукцию и регулярно получал заработную плату.
Марина Суперфин, председатель первичной профсоюзной организации предприятия:
Президент уделил большое внимание строительству новых предприятий. Это будет создание новых рабочих мест не только для нашего, допустим, предприятия, но и вообще во всем городе и в нашей стране.
Дмитрий Рыжевич, мастер предприятия:
Президент также затронул тему карантина. И очень хорошо, что большие наши предприятия (и не только большие предприятия) не закрылись, а все-таки работали. Люди больше хотели, конечно же, работать, потому что нужно было получать зарплату и кормить детей.
Кроме того, знаковым объектом будущей пятилетки для столицы и страны в целом станет скоростная электричка из Минска в аэропорт. Этой темы также коснулся глава государства во время послания. Ветка до воздушной гавани пройдет через индустриальный парк «Великий камень», обеспечив дополнительное транспортное развитие и городам-спутникам.