«Последняя фраза, что любимые не предают, проникла в самое сердце». Что говорят о Послании?

Новости Беларуси. 4 августа Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 4 августа Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Беларусь потеряла из-за торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов 9,5 миллиарда долларов. Результат внешней зависимости от других стран. А ведь эта сумма – пенсии, стипендии, зарплаты белорусов. Поэтому в будущей пятилетке страна намерена реализовывать стратегию минимального влияния таких факторов.
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Ружена Новицкая, пресс-секретарь предприятия «Беллесбумпром»:
Действительно было очень искреннее, душевное выступление Президента. Было интересно слушать от начала и до конца, затронул самые важные актуальные вопросы, все сферы жизнедеятельности населения, и что касается молодежи, развития, многодетных семей. И, конечно, последняя фраза, что любимые не предают, проникла в самое сердце.