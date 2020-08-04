«Последняя фраза, что любимые не предают, проникла в самое сердце». Что говорят о Послании?

Беларусь потеряла из-за торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов 9,5 миллиарда долларов. Результат внешней зависимости от других стран. А ведь эта сумма – пенсии, стипендии, зарплаты белорусов. Поэтому в будущей пятилетке страна намерена реализовывать стратегию минимального влияния таких факторов.

Ружена Новицкая, пресс-секретарь предприятия «Беллесбумпром»:

Действительно было очень искреннее, душевное выступление Президента. Было интересно слушать от начала и до конца, затронул самые важные актуальные вопросы, все сферы жизнедеятельности населения, и что касается молодежи, развития, многодетных семей. И, конечно, последняя фраза, что любимые не предают, проникла в самое сердце.