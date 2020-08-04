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«Последняя фраза, что любимые не предают, проникла в самое сердце». Что говорят о Послании?

04 августа 2020 15:54
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Новости Беларуси. 4 августа Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Последняя фраза, что любимые не предают, проникла в самое сердце». Что говорят о Послании?-1

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«Последняя фраза, что любимые не предают, проникла в самое сердце». Что говорят о Послании?-4

Беларусь потеряла из-за торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов 9,5 миллиарда долларов. Результат внешней зависимости от других стран. А ведь эта сумма – пенсии, стипендии, зарплаты белорусов. Поэтому в будущей пятилетке страна намерена реализовывать стратегию минимального влияния таких факторов. 

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«Последняя фраза, что любимые не предают, проникла в самое сердце». Что говорят о Послании?-7

Ружена Новицкая, пресс-секретарь предприятия «Беллесбумпром»:
Действительно было очень искреннее, душевное выступление Президента. Было интересно слушать от начала и до конца, затронул самые важные актуальные вопросы, все сферы жизнедеятельности населения, и что касается молодежи, развития, многодетных семей. И, конечно, последняя фраза, что любимые не предают, проникла в самое сердце.

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Ружена Новицкая # Фотофакт

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