Око закона в борьбе с преступностью. Как работает система видеонаблюдение в мире и Беларуси

Приблизиться к Сингапуру, Лондону, Монако – нормальное стремление для Беларуси. Но в этот раз стремление в организации системы видеонаблюдения. В стране должна быть единая система мониторинга в целях безопасности и экономии финансов. Об этом шла речь на совещании у Президента Лукашенко в минувший понедельник. Рассказывает Евгений Горин.

Запись с видеокамеры наблюдения в Копенгагене помогла выйти на след террориста уже на следующий день после устроенной им атаки.

Над вопросом «как повысить безопасность?» ломают голову во всем мире. В городах развитых стран ее помогают поддерживать видеокамеры. Здесь впереди планеты всей Великобритания. Более 4 млн объективов на улицах и в помещениях. Абсолютный рекорд.

Главный предмет интереса цифровых глазков – антиобщественное поведение. Часть камер с громкоговорителем. Бросил бумажку мимо урны – полицейский, даже если его не видно, настоятельно порекомендует нарушителю исправиться.

В этой могилевской школе учатся более двух тысяч детей. За каждым попробуй уследи. В помощь педагогам 40 видеокамер. Цифровые глаза видят все. Начиная с улицы и заканчивая бассейном.

Владимир Матиевский, директор средней школы № 45 Могилева:

Были примеры, когда пропадали детские вещи во время соревнований, проходивших на нашей базе. Мы выясняли, чьи учащиеся принимали участие в неправильных поступках.

Система видеонаблюдения могилевской школе обошлась примерно в 15 тысяч рублей. Ее создавали три года на внебюджетные деньги.

Мамы учеников:

Как маму, конечно, радует, что в нашей школе это есть.

У меня в 45-й школе учатся двое детей. У меня мальчики, очень шустрые, быстрые. Не догнать. Камеры их, конечно, дисциплинируют.

Эта камера фиксации нарушений скорости – лондонская знаменитость. В 2016 году она заработала в казну города полтора миллиона фунтов стерлингов. Всего за шесть месяцев.

Киев недавно рассказал о планах догнать Лондон по числу камер видеонаблюдения. Сделать это будет непросто. 600 тысяч «цифровых глаз» – высокая планка. Пока к «Евровидению-2017» здесь установят дополнительные четыре тысячи камер.

В Минске система видеонаблюдения создается с 2004 года. ДТП в режиме реального времени видит дежурный, находящийся за несколько километров от происшествия. Экипаж ГАИ уже в пути. Установкой камер занимается не только милиция, но и кафе, кинотеатры. Словом, места, где бывает много людей.

Александр Купченя, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Приведу пример самый резонансный, например. В конце 2016 года разбойное нападение в Первомайском районе в ночное время на кассира универсама. Идентифицировать, установить этого преступника помогла именно установленная система видеонаблюдения в этом магазине. В течение нескольких дней лицо было установлено и задержано.

За первые два месяца 2017 года столичная система видеонаблюдения помогла раскрыть более 60 преступлений. В Минске сейчас четыре тысячи видеокамер. Еще 7 тысяч – в областях.

Скоро белорусская видеосеть будет единой. Такой проект обсудили у Президента. Но надо определиться, кто станет главным оператором.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему данную систему не создать под эгидой государственного органа, который и станет владельцем соответствующего информационного ресурса? Я не думаю, а, может, вы представите дополнительные какие-то аргументы в пользу своего предложения сосредоточить все это в руках частного оператора.

Разработчикам законопроекта предстоит ответить на это вопрос в самое ближайшее время.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Частный бизнес, допустим, или товарищество собственников, что касается жилых помещений, будут иметь возможность оборудовать свой объект видеокамерами и подключиться к этой системе с целью охраны этого объекта, обеспечения на нем безопасных условий жизни, труда и так далее. Это будет, безусловно, не обязанность, а такая возможность.

Подключиться к общей системе видеонаблюдения – тоже мировая практика. Для жильцов отдельных районов Лондона есть «охранное телевидение». Телеканал, транслирующий изображение с камер наружного наблюдения. Власти призывают граждан «бороться с преступностью, сидя на диване».

Дмитрий Николайчук, начальник отдела охраны торгового центра:

В неделю удается пресечь крупных хищений 2-3. Что касается мелких правонарушений на торговом зале (это поедание продукции неоплаченной, распитие алкогольных напитков на паркинге), примерно в неделю удается пресекать 5-6 случаев.

Новое поколение видеокамер распознает даже лица. Скотланд-Ярд рекомендует домовладельцам устанавливать технику на высоте глаз. Так легче задействовать базу, состоящую из 12 миллионов фото подозреваемых. Впрочем, лидерство Британии по числу камер на душу населения нравится не всем. Некоторые готовы ходить в нелепых очках, которые на дают распознавать лицо, засвечивая картинку.

Специалисты уверены: видеонаблюдение в борьбе с преступностью очень скоро станет в один ряд с анализом ДНК и отпечатками пальцев. Конечно, камеры не будут панацеей от всех бед, но это явно еще одна ступень повышения качества жизни. Точнее ее безопасности.